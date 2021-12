Listas al Congreso y discrepancias (Análisis )

Un hombre observa las listas de cédulas en la plaza de Bolivar Foto: Cristian Garavito

Solo fue hasta que se cerrara la inscripción de listas de candidatos de los partidos y movimientos políticos al Congreso de la República para que comenzaran a aflorar las discrepancias en uno y otro lado. Comenzando por el Pacto Histórico, la alianza de izquierda que lidera Gustavo Petro, quien puntea en las encuestas. Y es que según el senador y precandidato presidencial, es necesario garantizar las mayorías legislativas para el próximo cuatrienio, pensando en un futuro gobierno. “Si las mafias de la corrupción se adueñan, a través de la compra del voto, de la Cámara y el Senado, podrán hacer un golpe parlamentario contra el gobierno popular”, dijo.

Pero el mensaje tuvo un hecho particular, y es que Petro desconoció las listas del Pacto Histórico a escala regional, es decir, a la Cámara, que no fueron cerradas, algo que pidió para garantizar la presencia de las mujeres. “En aquellos departamentos donde no se cerró la lista, poniendo en peligro las elecciones de mujeres, he tomado la decisión, dado que se contravino el criterio general, de apoyar listas diferentes donde sí se garanticen el derecho de la mujer y los principios básicos de la democracia. Llegó el momento de las definiciones”, enfatizó.

Y si por los lados de la izquierda llueve, en la derecha no escampa. Ayer el representante a la Cámara Édward Rodríguez, la segunda votación del Centro Democrático en 2018 después de Álvaro Uribe y quien esperaba dar el salto al Senado, anunció su renuncia al partido. ¿La razón? Según indicó en una carta al exmandatario, porque este ya no lo representa. Ello tiene que ver con la decisión del Comité de Ética de la colectividad de negarle la opción de haber sido precandidato presidencial en el reciente pulso interno que tuvo el Centro Democrático y que terminó ganando el exministro Óscar Iván Zuluaga.

“La dignidad no se negocia. Fui maltratado por un Comité de Ética que me excluyó sin razón alguna de las encuestas”, manifestó Rodríguez, insistiendo en que él “solo quería participar”. Así las cosas, destacó que encontró en ese episodio no solo falta de palabra, sino también desdén por las tesis propias del uribismo, dos aspectos que lo llevan hoy a replantearse el camino y “renunciar a un partido en el que no quiero ser incómodo”. Y concluyó en su misiva a Uribe: “Me retiro con afecto del Centro Democrático, pero no de las tesis uribistas que ayudé a construir (...). Me voy con la cabeza en alto y por la puerta grande”.

Por cierto, hablando del uribismo, la presencia de Alirio Barrera, exgobernador del Casanare y exprecandidato presidencial, en la lista del partido al Senado habría implicado la negativa del aval a la hoy senadora por ese departamento, Amanda Rocío González, quien se fue lanza en ristre contra sus directivas. “Esta decisión corresponde a una condición exigida por el señor Alirio Barrera, para aspirar también al Senado como candidato único por la Orinoquia, violentando el principio de igualdad y el derecho legítimo adquirido que tengo de ser elegida, aun más en mi condición de aforada, y pregunto: ¿cuál es el temor de competir conmigo? ¿No se siente con la capacidad de hacerlo?”, afirmó la congresista a través de un comunicado público.

Donde también hay líos es en la Alianzsa Verde, que todavía está a la espera de que la hoy senadora Angélica Lozano decida si va a aspirar o no. Si bien el pasado lunes se cerraron las inscripciones de las listas, todos tienen una semana para hacer modificaciones. El meollo del asunto es que Lozano renunció al partido la semana pasada, alegando que no podía tolerar más el incumplimiento “sistemático de las decisiones tomadas en la dirección nacional”. Pero la colectividad no aceptó su renuncia y, por el contrario, exaltó su trabajo. Jaime Navarro, secretario de los verdes, reveló que le están guardando el puesto número 10 de la lista, donde inscribieron momentáneamente a otra persona. “Ella es la que debe pronunciarse si acepta o no”, refirió.