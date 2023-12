Lluvia de críticas a Marbelle por trino sobre hija de Petro: “vulneró derechos de niños”

El presidente Gustavo Petro y la cantante Marbelle. Foto: Archivo Particular

En un trino, la cantante Marbelle dijo que “solo una” de las personas que aparecieron en una foto del día en que Petro almorzó con habitantes de calle en la Casa de Nariño, puede identificarse como tal. En la imagen posa Antonella Petro, por lo que la cantante sugiere que se trata de la hija de presidente. La publicación fue leída por la opinión pública como un ataque contra la menor de edad.

El jefe de Estado aseguró que tomaría acciones legales contra Marbelle, “en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo”, precisó. No obstante, la discusión no se quedó ahí; luego de que Petro dijera que “ser habitante de calle no es para estigmatizar, herir y hostigar una menor de edad”, otros usuarios y políticos se refirieron al cometario.

El partido Polo Democrático calificó el comentario de la cantante como “acoso” y señalaron que “merece ser castigado. Apoyamos las acciones legales que anunció el Presidente. Nada justifica la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. ¡Indignante!”.

El acoso constante de Marbelle hacia la hija del presidente @petrogustavo, merece ser castigado. Apoyamos las acciones legales que anunció el Presidente. Nada justifica la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. ¡Indignante! https://t.co/M9hbSGYPsg — Polo Democrático Alternativo (@PoloDemocratico) December 27, 2023

Por su parte, la excongresista Angela María Robledo señaló que Marbelle ejerció violencia psicológica contra Antonella Petro. “La mezquindad de esta mujer no tiene límite .Los derechos de niñas y niños prevalecen sobre los derechos de todos los demás”.

Otro que dijo que Marbelle vulneró los derechos de los niños fue el concejal de Bogotá, Diego Cancino (Alianza Verde): “No tiene escrúpulos para agredir, despojar de dignidad y vulnerar los derechos de quien es menor de edad. Humilla a los habitantes de calle y vulnera los derechos prevalentes de la niñez. La violencia no es tolerable.

Marbelle no tiene escrúpulos para agredir, despojar de dignidad y vulnerar los derechos de quien es menor de edad. Humilla a los habitantes de calle y vulnera los derechos prevalentes de la niñez. La violencia no es tolerable. — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) December 27, 2023

Por otro lado, el analista León Valencia señaló que aunque tenía una “gran admiración por Marbelle. Acudiendo a su voz y a su inteligencia se hizo a pulso. Saltó por encima de su condición física y de las limitaciones económicas de su familia. Ahora insulta desde un falso pedestal y tiene quien haga resonar su voz”.

La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, fue más allá y señaló que “el nivel argumentativo de Marbelle es tan nulo como su talento. Solo le quedan los insultos y ataques contra una niña”.

En defensa de Marbelle solo salieron sectores de derecha. El abogado e influenciador, Jaime Arizabaleta, dijo que “Petro trata con más firmeza a Marbelle que al ELN que asesina a los colombianos”. Mientras que el hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie, señaló que la cantante “nunca dijo quién era la habitante de calle, pero Gustavo Petro insiste en que es su hija. Él mismo la clasifica como habitante de calle”.

Nuestra MARBELLE nunca dijo quién era la habitante de calle, pero Gustavo Petro insiste en que es su hija. Él mismo la clasifica como habitante de calle, no MARBELLE. pic.twitter.com/oH3lcna8Gg — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) December 27, 2023

