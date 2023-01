Lluvia de críticas a Polo Polo por comentario sobre vicepresidenta Francia Márquez

Miguel Polo Polo ha hecho en varias ocasiones comentarios que no han caído bien por reproducir violencia simbólica. Foto: Archivo particular

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, es otra vez protagonista del debate en redes sociales; varios de sus comentarios se han ganado las críticas de los internautas y políticos por reproducir violencias relacionadas con la misoginia, clasismo, racismo, gordofobia, entre otros. Esta vez se burló de la vicepresidenta Francia Márquez para referirse a la inflación a la que se enfrenta el país.

Polo Polo comparó el aumento de los precios en Colombia con la apariencia física de Márquez: “Más inflación y se revienta. Y los niños de La Guajira y en Chocó muriéndose de hambre”, dijo el representante. Las reacciones en contra no se tardaron y, el Pacto Histórico aprovecho para criticar a la oposición, que, según dicen, no es constructiva.

“Derecha ofensiva y decadente. La democracia merece una oposición más decente”, dijo el presidente del Senado, Roy Barreras. Igualmente, lo hicieron analistas políticos e influencers: “La oposición que hacen personajes como Polo Polo es simplemente lamentable. Raya con lo patético burlarse del peso de la vicepresidenta. Tanto tema por debatir, tanta discusión que requiere una oposición sensata; en cambio nos tocó un Polo Polo, ridículo”, lo llamó el columnista Gabriel Cifuentes.

Derecha ofensiva y decadente… la democracia merece una oposición más decente… https://t.co/PlCToFBKIs — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 7, 2023

Si bien la oposición se ganó sus buenas críticas por el comentario, el Centro Democrático también salió en contra de Polo Polo, pero, defendieron al expresidente Iván Duque, de quien también se burlaron por su peso. “Está mal burlarse del físico de la vicepresidente, como estaba mal hacerlo con el presidente en el período anterior. Debe primar el debate de ideas y la confrontación de argumentos, no los ataques personales y menos las burlas fundadas en el físico del contradictor”, señaló el representante Andrés Forero, del partido uribista.

Está mal burlarse del físico de la vicepresidente, como estaba mal hacerlo con el presidente en el período anterior.



Debe primar el debate de ideas y la confrontación de argumentos, no los ataques personales y menos las burlas fundadas en el físico del contradictor. — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) January 7, 2023

Frente a la criticas, Polo Polo no reconoció su error y se defendió diciendo que no es “ningún gordofóbico, empezando porque en mi familia hay sobrepeso. Acá el punto es que no es posible que en el país haya hambre y este gobierno le ponga más impuestos a la comida de los pobres, mientras esta señora se da banquetes”, dijo.

A ver, yo no soy ningún gordofobico, empezando porq en mi familia hay sobrepeso. Acá el punto es q no es posible q en el país haya hambre y este gobierno le ponga más impuestos a la comida de los pobres, mientras esta señora se da banquetes y habla igualdad. Hipocresía!! — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 7, 2023

Esta no es la primera vez que el representante hace comentarios como estos. Hace poco más de un mes dijo en una sesión del Congreso, en el que se debatía la creación del Ministerio de la Igualdad, que “de desigualdad nadie se ha muerto”. Esa vez lo tildaron de indiferente y también invitaron a la oposición a hacer un “debate con altura, argumentos e inteligente”.

