“Lo escuchamos y nos escuchó”: Álvaro Uribe sobre su reunión con Gustavo Petro

El presidente electo, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe tuvieron un encuentro en la oficina del abogado Héctor Carvajal. El encuentro hacer parte del Gran Acuerdo Nacional anunciado por el ganador de las elecciones del 19 de junio. Foto: Cortesía campaña Gustavo Petro

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, se reunió este miércoles con el presidente electo Gustavo Petro. El encuentro, que duró cerca de media hora, se centró en temas de economía y modelos de tributación que Uribe le pidió tener en cuenta para su gobierno. El exmandatario sostuvo en rueda de prensa que le expresó a Petro las inquietudes que tienen al interior de su partido, el Centro Democrático.

“Quiero expresar públicamente nuestro agradecimiento al señor presidente Gustavo Petro por la invitación”, dijo al inicio de su intervención el expresidente Uribe. Adicionalmente, reconoció que su situación “es difícil y nuestro partido que tanto queremos era el primero en el Senado y hoy es el cuarto, y todas estas cosas hay que conocerlas y reconocerlas en realidad. Sin embargo, tenemos una visión de patria y un amor a Colombia que se expresa en los momentos que más hay que pensar sobre la patria.”

De igual manera, Uribe manifestó que él y el Centro Democrático comparten “todo esfuerzo que se haga para que este país acelere la superación de pobreza, pero que eso no puede ser al punto de marchitar a sector privado, porque esa política se volvería insostenible y nos llevaría a más pobreza”. De la misma manera, sostuvo que tuvo “la oportunidad de decirle que es tan grave para este país no acelerar la superación de la pobreza, como afectar al sector privado, que es finalmente la fuente de recursos para superar la pobreza”.

“La tributación tiene que ser amable, que el contribuyente pague con gusto, sin miedo”, dijo Uribe en la rueda de prensa posterior al encuentro. Asimismo, dijo que en el encuentro salieron a flote temas de seguridad y narcotráfico. Uribe reconoció que “el presidente tiene un sentido integral de seguridad”, pero que aún así desde el Centro Democrático mantienen la idea de que “Colombia tiene que aumentar sustancialmente la financiación de la economía popular. Con el presidente Petro hay acuerdos en esa materia como parte de la solución integral de violencia y seguridad”, afirmó.

Dentro del encuentro, Uribe le manifestó a Petro que siente “un gran amor por los soldados y policías de Colombia”, porque a su parecer han sido muy sacrificados. En la rueda de prensa, el exmandatario sostuvo que a pesar de ese sentimiento, “cuando alguien de las fuerzas militares se ha salido del marco legal, ha sido severamente castigado”.

Por su parte, Petro no dio ninguna declaración a los medios de comunicación sobre la reunión.

El encuentro entre los dos políticos se dio por la invitación de Petro a Uribe después de ser elegido el pasado 19 de junio. “Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”, expresó Gustavo Petro el 23 de junio. Un día después, el exmandatario dio el sí.

Noticia en desarrollo...

