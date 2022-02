“Lo que dije es lo que siento, no me arrepiento”: Cabal sobre crítica a Duque

La senadora María Fernanda Cabal aspira nuevamente al Congreso en estas elecciones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Luego del explosivo audio revelado por la Revista Cambio, en el que se escucha una conversación privada entre la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y un militar retirado, criticando el gobierno del presidente Iván Duque y a miembros de su partido como Luigi Echeverri y José Obdulio Gaviria, Cabal decidió pronunciarse.

(Lea: Comicios 2022: una elección a tres vueltas)

Lo hizo en un En Vivo convocado por ella, distribuido por sus redes sociales y que duró casi una hora. En él, la senadora explicó que la conversación era privada y que por ello utilizó un “lenguaje espontáneo” para referirse a varios integrantes de su partido, pero que en declaraciones públicas “jamás” la verán hablando de esa manera.

En ese sentido, enfatizó en que si bien no presentará cargos contra los periodistas ni la revista que dio a conocer el diálogo, sí le preocupa que este tipo de conversaciones sea filtradas a medios o grabadas sin su consentimiento. “No me importa quien grabó o filtró. Me importa es cuando un medio viola la privacidad de las personas. ¿Qué tal que a los periodistas les filtraran una conversación como la mía? Inmediatamente salen a decir que los van a matar y piden asilo en otro lado”, aseveró.

Cabal se refirió a sus declaraciones y aseguró que no se retracta de ellas pues es lo que piensa del presidente, Echeverri y Gaviria, aunque a los dos últimos no los nombró mientras explicaba su punto de vista. “Nunca me arrepiento de mis palabras salidas de tono. Lo que expresé es lo que siento, no me retracto”, dijo.

(Lea también: Crisis en Estamos Listas: denuncian “oídos cerrados” y falta de democracia interna)

Así las cosas, recalcó en que ha sentido unas faltas del gobierno Duque con la militancia del Centro Democrático: “Yo sentí una distancia de este gobierno desde el principio. Respeté la decisión del partido, la mayoría de nosotros, de la derecha, querían a Rafael Nieto. No lo escogieron y nos acomodamos (a la escogencia de Duque). Yo siento que el presidente empezó a gobernar alejado de las bases que lo eligieron, alejado del legado del presidente Uribe, y lo manifesté en distintos escenarios”, afirmó.

“De hecho, en la última reunión que tuvimos con él como bancada, se le veía mucha vanidad y había escogido un gabinete bastante distante de lo que eran nuestras ideas. Eso no solo lo digo yo, eso se siente de la base uribista que se alejó. Siento que, pudiendo tener el gabinete más espectacular, no los quiso tener. Y después se sintió el distanciamiento incluso con el presidente Uribe”, añadió Cabal.

De esa forma, la senadora explicó que su inconformidad quedó plasmada no solo en ese audio, sino también en distintos espacios en los que ha insistido en la distancia del Gobierno con el Centro Democrático. Manifestó, además, que a “Duque le llegó a la presidencia y él no se lo esperaba”. Eso sí, no escatimó en evidenciar las pruebas que le tocó a su administración, como el Paro Nacional y la pandemia del COVID-19.

(Más: La contienda en medios: todos hablan de Petro, pero nadie quiere con él)

En ese sentido, resaltó que poco le preocupa lo que infiera el primer mandatario de sus afirmaciones y que, más bien, sus ojos están puestos en el trabajo de su colectividad para conservar los escaños en el Senado: “A mí no me preocupa lo que piense Duque porque él nunca le ha importado lo que nosotros pensemos de él. Nuestra misión es volver a recoger , es lo que deben hacer los partidos, no desaparecer. Tenemos el reto de no perder los 19 escaños en el Congreso”, finalizó.

La controversia

El fin de semana la Revista Cambio renació y uno de sus primeros artículos fue el titulado ““Duque es un mamerto... A Uribe le ha sabido a mierda”: María F. Cabal”, del periodista Edinson Bolaños. La nota revela un audio entre la senadora y un militar en retiro en el que ella asegura que el jefe de Estado es un “liberal de izquierda” y un “mamerto”.

“No se nos infiltró, es que aquí tienen esa maña –y en este punto arranca la arremetida de la senadora–, Duque es puesto por Fabio Echeverri Correa porque Duque fue el muchacho inteligente y aplicado que mandó para acompañar al vago de su hijo, que no sirve pa’ un culo, que es Luigui Echeverri”, es parte de la conversación.

Asimismo, dijo que el senador José Obdulio Gaviria, su compañero de bancada, es un “veneno” y el “ala marxista” del partido. Sobre Echeverri afirmó que es el “hijo vago” de Fabio Echeverri Correa.