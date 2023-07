“Lo que hicimos en La Guajira lo vamos a reproducir en el litoral Pacífico”: Petro

Gustavo Petro fue parte del Diálogo Social por la Vida y la Paz en Buenaventura, el 7 de julio de 2023. Foto: Presidencia de la República

Desde Buenaventura, el presidente Gustavo Petro se pronunció en el marco del “Diálogo Social por la Vida y la Paz”, que se convocó, al igual que el consejo de seguridad, debido al recrudecimiento de la violencia en este distrito, producto del fin de las treguas entre las bandas de los Shottas y Espartanos, que habían comenzado en diciembre de 2022. En el evento, el mandatario invitó a los colombianos a apostar por una salida negociada al conflicto. “Debe terminar una violencia que nadie quiere y de la cual debemos escapar si queremos construirnos como Nación”.

En su discurso, el presidente habló sobre la relación que guarda la desigualdad económica y la violencia que azota este distrito. Habló de la exclusión histórica de los territorios del Pacífico y de los gobiernos que se han pensado únicamente desde Bogotá. “La economía del Pacífico no logra garantizarle una vida digna a sus habitantes”, explicó Petro.

“Si quisiéramos hablar de paz, tendríamos que resolver las economías ilícitas. Creemos que uno de los sectores que vive más profundamente este tema de la economía ilícita es la juventud. Se junta una juventud condenada a no tener futuro, a no tener perspectivas, a que no haya universidad, que no haya posibilidades de vivir, con la economía ilícita del narcotráfico. Es como si se engranara una necesidad con una práctica”, continuo el presidente, quien compartió que habrá una nueva edición de “Gobierno con el pueblo” en esta región. “Lo que hicimos en La Guajira lo vamos a reproducir en el litoral Pacífico, en la región más pobre y más olvidada de Colombia”, afirmó. Esto quiere decir que el presidente y su gabinete se trasladarían unos días a despachar desde este lugar del país.

Sobre la violencia, el mandatario dijo que “los esclavistas de hoy estarían absolutamente alegres de ver cómo un joven negro mata a otro joven negro, como se divide un pueblo. Resolver ese tema en Buenaventura y en otros lugares del país, en Chocó, en Cartagena y en la misma Cali es absolutamente fundamental si queremos caminar los senderos de la equidad social”.

Habló sobre la necesidad que los presupuestos privilegien las regiones excluidas, que “miren a estos territorios como una prioridad, no como el cuarto trasero de la casa”. Aseguró que se destinarán medio millón de cupos adicionales la educación superior pública de Colombia. “Es mejor un libro que un fusil. En el libro está la ciencia, la poesía, una exploración cerebral mucho más profunda, el fusil solo sirve para una cosa: para matar”, agregó.

