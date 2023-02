Los 52 bienes liquidados de forma dudosa que tienen en jaque a María Mercedes Perry

María Mercedes Perry sonó en 2009 para la terna de candidatos a Fiscal General.

Una de las primeras tareas del gobierno Petro fue rehacer el inventario de bienes incautados a las mafias y administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), teniendo en cuenta ciertas irregularidades que advirtió al llegar a su cargo el presidente de la entidad, Daniel Rojas, recién suspendido por la Procuraduría. Desde octubre, Rojas viene insistiendo en la procedencia poco clara de más de 5.500 predios y la confusión en al menos 19.000 folios de la SAE.

En el marco de ese escudriñamiento de bienes, la Secretaría de Transparencia reveló anomalías sobre 52 bienes que hicieron parte de la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en 2014 y que de acuerdo con el secretario Andrés Idárraga “vinculan a la señora María Mercedes Perry”, gerente liquidadora de la entidad y a quien esta semana la Procuraduría le formuló un pliego de cargos por presuntas irregularidades en la entrega de bienes a la SAE.

Según Idárraga se trata de por lo menos 52 bienes “48 de los cuales se encuentran en el departamento del Valle del Cauca, con una extensión superior a las 4.000 hectáreas” y que habrían desaparecido entre la liquidación de la DNE y el paso a la SAE. Por esa razón, el funcionario le pidió a la Procuraduría recibir el reporte (ver mapa al final) para que los bienes “sean verificados en el marco de los pliegos que levantaron en contra de Perry”.

El secretario de Transparencia también le solicito a la Fiscalía “que haga la respectiva verificación y rastreo de los bienes que también estoy poniendo en conocimiento”, mediante el informe en el que analizan bienes que fueron adjudicados a terceros por la DNE mientras estaba en proceso de liquidación. Incluso hay algunos que aún tienen embargo de la Fiscalía.

De acuerdo con el reporte, los bienes que no aparecen tienen una extensión de 4.029 hectáreas y se concentran en cinco municipios del Valle del Cauca (Bolívar, Jamundí, La Unión, Roldanillo y Toro). También hay dudas sobre tres predios en Necoclí (Antioquia) y uno en el municipio de Santa Ana (Magdalena). De ese total, los bienes más grandes están en Roldanillo, donde hay 18 bienes que suman una extensión de 1.664 hectáreas y en los tres de Necoclí, que tienen 1.032 hectáreas.

Según la investigación que adelanta la Procuraduría contra Perry, la exgerente de la DNE al parecer no hizo un traspaso adecuado de los bienes a la SAE, que empezó a asumir las funciones de la extinta DNE. “El suministro de la información, que se hizo cambiando del software “Faro” al Software “Matrix”, no fue la adecuada y generó una total incertidumbre sobre la existencia real de dichos bienes, debido a que al parecer, esta se habría hecho de forma documental y no física, como se le exigió en su mandato”, señaló la Procuraduría sobre la indagación.

Aunque el proceso apenas inicia, desde ya el Ministerio Público calificó como “gravísima a título de culpa gravísima” la falta disciplinaria que habría cometido Perry y que se seguirá investigando. Y es que, como reportó la Procuraduría, la pasividad de Perry “en la verificación de los bienes que debían trasladarse, la exfuncionaria omitió, presuntamente, cumplir con las funciones a las que se había comprometido con la gerente liquidadora Estatal Fiduprevisora S.A.”.

Con el reporte, el Gobierno empieza a materializar su deseo de reconstruir el inventario de la SAE y recuperar los bienes que no aparecen para ponerlos, como dijo Rojas cuando anunció el posible descuadre, “al servicio de los propósitos sociales del Gobierno”. La lucha la inició el presidente Gustavo Petro apenas 10 días después de su posesión, cuando se refirió a los bienes incautados a las mafias.

Lo hizo en Villavicencio, durante la entrega de un terreno de la SAE a familias damnificadas por la ola invernal, y entonces sugirió por primera vez que estos bienes deben ponerse al servicio popular por haber sido de las mafias. “Son billones de pesos los que están allí guardados en todo tipo de bienes: apartamentos y casas de lujo, tierras, dinero, joyas, esmeraldas, oro, arte. Todo eso puede tener una función social”, afirmó en su momento.