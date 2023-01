Los caminos no están claros en el Valle

Dilian Francisca Toro, Ferney Lozano, Gabriel Velasco y Griselda Janeth Restrepo son algunos de los nombres que han sonado a la gobernación del Valle. Foto: Archivo particular

El partidor electoral a la Gobernación del Valle del Cauca no está tan movido ni numeroso, como sí es el caso de la Alcaldía de Cali. Mientras en la capital abundan los nombres a nueve meses de los comicios, en el departamento pocos han salido al ruedo y son más las especulaciones que por ahora se prevén, con base en lo ocurrido en las pasadas elecciones presidenciales.

Por un lado, está el electorado que recoge el Partido de La U y Dilian Francisca Toro, quien no ha hecho pública su postulación, pero se lanzaría de nuevo a la Gobernación, donde ya estuvo durante el período 2015-2019. No solo salió con una alta favorabilidad de su gestión, sino que además ha tenido cuatro años en los que ha fortalecido su fortín político, que incluiría alianzas con partidos tradicionales como el Liberal y Cambio Radical para impulsar su regreso a la administración del Valle.

Del otro lado está el Pacto Histórico, que en las presidenciales recibió más de un millón de votos en la segunda vuelta, por lo que se espera que, si no busca nuevas alianzas con La U, que hace parte de la bancada del Gobierno Nacional, ponga candidato que le haga contrapeso a la postulación de Toro.

Para el analista político Álvaro Benedetti, una posible alianza entre Dilian Francisca Toro y el Pacto Histórico no es tan viable, ya que las fuerzas que se movieron en las presidenciales no serían las mismas para las regionales, por lo que considera que, como posible escenario, la alianza de izquierda no tenga candidato: “Es como un ‘hagámonos pasito’ para que en las regionales no se metan o atraviesen a la hegemonía electoral que ya existe”.

Mientras esto se define, ya han sonado otros nombres. Mucho se habló de la postulación del senador Alexánder López, del Polo, pero al final no renunció al Congreso. En su lugar, la diputada Griselda Janeth Restrepo, quien compitió en las pasadas elecciones contra la hoy gobernadora Clara Luz Roldán, ha insinuado una posible nueva aspiración, aunque también podría ir por la Alcaldía de Palmira. Y Ferney Lozano, exalcalde de Yumbo, viene recorriendo el departamento y busca del aval del Pacto Histórico.

También se habla de Javier Fernández Franco, narrador deportivo conocido como “el cantante del gol”, y del consejero presidencial Luis Fernando Velasco, quien desde hace años vive en Cali, pero todo son rumores.

Del lado de los partidos tradicionales también estaría Fabio Arroyave Rivas, exrepresentante liberal a la Cámara, quien el año pasado habló de su posible postulación, aunque ya ha dicho que apoyaría la alianza para impulsar a Toro. Así mismo se habla de las intenciones del excongresista Juan Fernando Reyes Kuri de lanzarse con el Partido Liberal.

Por el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe le habría propuesto al exsenador Gabriel Velasco enfrentarse a Toro en las urnas y no se descarta la posible postulación de Catalina Ortiz , quien fue congresista por la Alianza Verde y ha estado muy de cerca de la posible postulación de Tulio Gómez a la Alcaldía de Cali. En la lista de candidatos a la Gobernación podría estar Lina del Pilar Martínez García, hija del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por parapolítica, quien perdió la curul afro en el Congreso contra Miguel Polo Polo.

A la espera de nuevos nombres y de la oficialización de candidaturas, se espera que en los próximos meses se consoliden alianzas entre las fuerzas políticas en cuanto a las llaves Gobernación-Alcaldía, no solo de Cali sino también en municipios claves, como Palmira, Jamundí, Yumbo y Tuluá. Para muchos la disyuntiva es hacerle contrapeso a Dilian Francisca Toro o apoyarla.