“Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero”: Petro a presidente de Guatemala

Este martes se conoció un proceso de lo que equivale a la Fiscalía guatemalteca en contra del actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por acciones que llevó a cabo mientras hizo parte de la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Desde distintos sectores se ha visto el proceso como una retaliación y persecución judicial por el trabajo que llevó a cabo Velásquez en el país centroamericano.

Esta tesis también la asumió el presidente Gustavo Petro, que desde el principio puso sobre la mesa una posible ruptura de relaciones con Guatemala por estas pesquisas. En este sentido llamó a consultas en la embajadora colombiana en dicho país, Victoria González Ariza.

La acción tuvo respuesta desde Guatemala, donde el presidente guatemalteco, Alejandro Giamattei, llegó a decir que Gustavo Petro estaba cometiendo “el error de un guerrillero” y luego hizo un “llamado a la cordura”. En vez de aplacar los ánimos, las declaraciones tuvieron una respuesta aún más dura del mandatario colombiano.

“Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero”, comentó el presidente Petro, que fue más allá y cuestionó la lucha en contra de la corrupción el país centroamericano: “cordura en política significa luchar en contra de la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conducen a la sociedad al genocidio”. En este sentido concluyó: “La historia de Guatemala y Colombia están llenas de genocidios por entregar el Estado a las mafias”.

Además de esta dura respuesta a las declaraciones de Giamattei, Gustavo Petro también tuvo una dura respuesta al pedido de la concejal por Bogotá Lucía Bastidas de “no perder las formas” y mantener la discusión dentro de los conductos de la diplomacia. “A mi no me importa mucho las formas, me importan los contenidos. Formas sin contenidos solo son formas de vacíos, de mentiras. La mentira eterna de una política que se arrodilla a la corrupción.

Precisamente al presidente Gustavo Petro y a parte de su servicio diplomático se la ha cuestionado que no han sabido mantener las formas en el campo diplomático. Por otro lado, los últimos trinos y pronunciamientos del presidente dejan ver la posición que ha asumido a favor de su ministro, que incluso ha llevado a poner en crisis la relación bilateral que se tiene con Guatemala.

