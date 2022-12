Los detalles de la decisión que dejó a Roy Barreras con partido propio

Roy Barreras será el presidente del partido La Fuerza de la Paz, originado de la escisión con A.D.A Foto: El Espectador

Roy Barreras no solo es una de las figuras más poderosas del Pacto Histórico, es el presidente del Senado y es la cabeza de la bancada en Senado, sino que ahora tendrá un partido propio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio vía libre a la escisión del partido Alianza Democrática Amplia (A.D.A) para que se origina una segunda colectividad que será La Fuerza de la Paz, partido que estará liderado por Barreras.

La decisión del CNE, que cuenta con 66 páginas, deja ver los detalles de la escisión y creación del nuevo partido. Todo parece indicar que fue un proceso amistoso, pues en todo momento se ve el beneplácito del A.D.A para el surgimiento del nuevo partido. Por ejemplo, fue la propia colectividad la que desde el 30 de julio convocó para el 7 de septiembre a una asamblea extraordinaria en la que uno de sus puntos iniciales era debatir la posible escisión de la colectividad.

Por otro lado, nunca se registró una resistencia por parte del partido original para llevar a cabo el proceso. Tanto así que las directivas del A.D.A fueron las que presentaron ante el CNE la solicitud de escisión para que naciera la colectividad que será dirigida por Roy Barreras.

El fallo no menciona la historia detrás de la ruptura entre ambas colectividades, pero muestra elementos importantes. La solicitud de escisión fue presentada por Paulino Riascos y Víctor Hugo Golu, ambos fundadores de la A.D.A en 2019. El primero quedaría con el control del partido que recibió su personería por haber ganado una de las curules afro, mientras que el segundo pasaría a ser parte de la colectividad dirigida por Barreras.

Otras de las curiosidades que deja ver el fallo del CNE es que en la reunión del 7 de septiembre, en la que se definió el futuro de las dos colectividades, asistieron 67 personas de forma remota y 56 de forma presencial, el resto de los convencionistas, 111, entregaron un poder a Víctor Hugo Golu para que este fuera su voz en la convención. Precisamente Golu es el que pasa a ser secretario de la nueva colectividad.

Por otro lado, Roy Barreras será el presidente de la colectividad y su exesposa Gloria Elena Arizabaleta, hoy representante a la Cámara, será la vicepresidenta de la colectividad. Entre los otros nombres conocidos está Sandra Elena Villadiego, que fue candidata en 2022 pero resultó quemada, y Jorge Iván Arango, actualmente secretario privado de Barreras.

El fallo del CNE deja ver que la nueva colectividad ya definió los 25 nombres de su dirección nacional, los cinco nombres de su comité ejecutivo, sus tres miembros de comité de ética, su veedora, y los presidentes de los directorios departamentales -en un principio tendrán presencia en 22 de los 32 departamentos.

Aún no se sabe en las regiones cómo será la reorganización entre A.D.A y La Fuerza de la Paz. Al consultar a la colectividad de Paulino Riascos, estos señalaron que aún no darán a conocer quiénes se quedarían en su colectividad, pues aún está a la espera de los detalles del fallo de escisión. No obstante, el fallo les da 15 días hábiles para que decidan si se mantienen en su partido original o van a la colectividad de Roy Barreras.

El fallo del CNE también señala que el nuevo partido tiene un plazo de 15 días para inscribirse en el registro único tributario y un mes para remitir la declaración política, que lo más probable, por no decir que lo obvio, es que se declare como organización de gobierno, puesto que Barreras es uno de los ejes del Pacto Histórico.

En otro sentido, el documento del tribunal electoral deja ver cuál será el nuevo logo del partido, estatutos y otros elementos constitutivos. En la plataforma ideológica se observa la declaración de principios, en la que se destaca el primer punto, en el que se establece que “trabajaremos para que en este país exista paz real y efectiva que nos permita vivir en armonía y sin miedos”.

Frente a los otros detalles de la escisión, Barreras no ha dado mayores detalles de por qué rompió cobijas con Riascos. Por otro lado, la cabeza de la A.D.A comentó que fue Roy Barreras el que hizo la solicitud: “Roy tuvo la petición, nosotros vimos que tenía cabida. Tengo que aclarar que no tengo pelea y él encontró un hueco para tener su proyecto político. No hay espacio para pelear”.

A pesar de ese mensaje de Riascos, sus comentarios a este diario indican que la relación no terminó de la mejor manera. “Él es una persona muy diferente y había momentos que no había entendimiento. No coincidimos. Él tiene claro que tipo de persona soy. No quiero abrir un debate”. En este sentido expresó una especie de desencanto frente a Barreras: “No me arrepiento de haberlo conocido, pero no quiero hacer política con él de nuevo. Simplemente somos personas diferentes”. Por último concluyó que todos terminaron ganando con la determinación del tribunal CNE, pues da a entender que la relación con el presidente no fue la mejor: “Las cosas no fueron fáciles, doy gracias a Dios porque ahora podemos seguir pensando como pensamos nosotros”:

No obstante, no está tan claro qué tanto ganó la A.D.A. Aunque ven con buenos ojos que se haya ido Barreras y su exesposa, lo cierto es que quedaron solo con una persona en el Congreso, Riascos, mientras que los otros dos se fueron a fundar el nuevo partido. Además, desde el fallo deja ver que ya comenzaron a llegar las solicitudes para pasarse al nuevo partido.

Por otro lado, todo parece indicar que Roy Barreras es el gran ganador de la decisión del CNE, pues le da mayor relevancia al presidente del Senado con miras a las elecciones de 2023. No solo es una de las voces que más se escucha ahora último, lo que ha llevado a Gustavo Bolívar a denunciar supuestas rupturas con los principios del Pacto Histórico, sino que tendrá una relevancia mayor en la estrategia regional, pues ahora tendrá un partido con el que dar avales.