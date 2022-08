Los detalles de la elección de contralor: ¿una final reñida?

María Fernanda Rangel y Carlos Hernán Rodríguez son los más opcionados, por el momento, para ser el próximo contralor. Foto: Jose Vargas Esguerra

La lista final de candidatos para la elección del nuevo contralor tiene diez nombres. Pero, si el Congreso en pleno votara este fin de semana, la puja solo estaría entre dos candidatos: María Fernanda Rangel y Carlos Hernán Rodríguez. Y de esos dos, lo más probable es que Rangel obtuviera la victoria, pues tiene el apoyo de los partidos tradicionales que están en la coalición de gobierno (Liberal, Conservador y la U), Cambio Radical y la oposición. También tendría uno que otro apoyo entre los partidos alternativos, por lo que lograría los votos suficientes para suceder a Felipe Córdoba, su actual jefe en la Contraloría. Sin embargo, su aspiración no es del gusto del nuevo gobierno, y ello podría desequilibrar la balanza en estos días previos a la elección del jefe del ente de control fiscal, que se llevará a cabo el jueves 18 de agosto.

El tema de la elección de contralor ha sido de suma importancia para el gobierno de Gustavo Petro. Como comentaron algunos de los congresistas consultados, “no conocemos un gobierno que no quiera tener un contralor cercano, por no decir amigo”. Y varios han señalado que la bancada de gobierno se ha movido en ese sentido, así lo sintieron cuando los presidentes de Cámara (David Racero) y Senado (Roy Barreras) declararon nula la lista de diez finalistas dejada por el anterior Congreso. Representantes de distintos espectros denunciaron la movida como un supuesto intento para meter a Julio César Cárdenas en el listado final, candidato por el que había votado Petro en 2018. Sin embargo, una nueva comisión accidental rehízo la lista y aún así este no clasificó.

La pelea por llegar a dirigir la Contraloría estaría casi que limitada a Rangel y Rodríguez, lo que promete ser un primer pulso entre gobierno y Congreso. Incluso, sería la primera diferencia considerable entre las fuerzas oficialistas. El Ejecutivo y sus partidos, los del Pacto Histórico, estarían totalmente en contra de Rangel y a favor de Rodríguez, así lo habría hecho saber, mientras que los partidos tradicionales que se plegaron a la coalición de gobierno madrugaron a darle su apoyo a la candidata, aunque su postulación no estaba en firme debido a la decisión de rehacer la lista de finalistas. No obstante, la posición del petrismo ha sembrado dudas a una elección que parecía casi segura.

Sobre ambos candidatos hay cuestionamientos. Rangel es vista como la candidata del actual contralor, Felipe Córdoba. Cercanos del Gobierno la catalogan como la cabeza de playa que busca el saliente contralor para asegurarse su aspiración de ser el próximo fiscal general. El senador Ariel Ávila es uno de los que ha liderado los cuestionamientos a quien se desempeña hoy como directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata (IARI) de la misma Contraloría. Y ha llamado la atención frente a la vinculación de su hermano, Carlos Rangel, en presuntas irregularidades en la administración del relleno de Doña Juana. También le saca en cara que el presunto escándalo de los OCAD-Paz hubiese pasado desapercibido por la IARI, cuando su creación fue para hacer control preventivo a los recursos. Este jueves, Ávila también comentó algunas reservas sobre los libros publicados por Rangel que le sirvieron en el puntaje para ser finalista.

En cuanto a Carlos Hernán Rodríguez, los principales reparos son por los que lo han avalado su carrera en la vida pública. Supuestamente, este viene de la cuerda del exsenador Juan Carlos Martínez, más conocido como el “negro Martínez”, condenado en el escándalo de la parapolítica. Además, según han denunciado algunos sectores, el mismo Martínez ha estado llamando para recomendarlo. Por otro lado, resaltan también que hizo parte del grupo político de Juan Carlos Abadía, destituido exgobernador del Valle, de cuya mano habría llegado a la Contraloría del departamento. Sin embargo, vale acotar, como han señalado algunos congresistas, que este fue el que lideró varias de las pesquisas administrativas que aún tienen en problemas a Abadía. También se ha llamado la atención por la cercanía con el actual ministro del Interior, Alfonso Prada, quien, supuestamente, estaría impulsando su campaña, pero desde el ministerio lo niegan.

Las controversias que cargan ambos candidatos no han sido impedimentos para que tengan los apoyos de la mayoría del Legislativo. Sin embargo, con cerca de cinco días más de campaña, la elección no está decidida del todo. En el listado de aspirantes también suena como una tercería Andrés Castro Franco. Como comentó un representante liberal, que pidió reserva de su nombre, “algunos dicen que el Gobierno se está moviendo por él. La estrategia es decir que van por Rodríguez y a último momento pedir la ayuda por su candidato real”. Desde la Alianza Verde también han dicho que “Andrés tiene mucho combo” en las filas de este partido. Sin embargo, esta colectividad terminaría yéndose en su mayoría por Rodríguez y otros tantos por Rangel, según las cuentas de varios consultados.

¿Cómo votarían los partidos si hoy fuera la elección?

La situación de división de filas por las candidaturas no es solo un asunto de la Alianza Verde. Los partidos tradicionales que hacen parte de la bancada oficialista madrugaron a apoyar a Rangel, pero estos respaldos ya no estarían tan seguros. En el caso de los conservadores, se viene hablando de que hay un sector de unos pocos congresistas —que podría crecer— que están haciendo campaña por Carlos Hernán Rodríguez. Estos serían los de la cuerda de Efraín Cepeda. De hecho, uno de sus aliados en la Cámara confirmó que se iría por este. Lo llamativo de este apoyo es que viene de uno de los sectores que más reservas tuvo a ser partido de gobierno y ahora estaría haciéndole campaña al candidato del Ejecutivo.

La oficialidad liberal asegura que su compromiso con Rangel está al 100 %. Sin embargo, reconocen que hay unos cuantos, los que desde el comienzo estaban con Petro, que se han comenzado a mover a favor del candidato del Gobierno. Liberales consultados concuerdan en que hay algunos que estarían pensando en apoyar a Rodríguez por el simple hecho de no querer pelearse con el Ejecutivo. “El Gobierno no está presionando, como lo hacían antes, pero está enviando razones”, expresó otro de los liberales consultados, quien añadió que aún son pocos los que estarían reconsiderando el voto debido a que “no están contentos con lo que les ha tocado en el gabinete”. Y añadió que el tema de apoyar a Rangel se está “volviendo como algo del corazón”, debido a los ataques que ha recibido la candidata y al cariño que despierta en muchos. Aunque un hecho curioso por agregar es que este jueves, durante la audiencia de los diez candidatos, Rodríguez terminó su discurso y de inmediato se fue adonde estaba la bancada liberal para hablar de una forma más cercana.

El tema de la cercanía de María Fernanda Rangel fue también enarbolado por algunos de los consultados de Cambio Radical. “Es una amiga del corazón. El Congreso está comprometido con Rangel por la cercanía y porque es alguien que desde hace doce años está patinando en el Capitolio y nos hacía favores”, comentó un senador, quien se fue más allá y llegó a aseverar que el gobierno Petro se la está jugando toda por Rodríguez: “Están llamando a ofrecer puestos”. En cuanto a la U, estos comentaron que fueron unos de los primeros que ofrecieron su apoyo a Rangel, impulsados por Dilian Francisca Toro, presidenta del partido, pero dejaron entrever una posible inestabilidad interna al señalar que “ella nos dice una cosa y otra es con el Gobierno”.

Los independientes de centro han tratado de mantener su voto al margen de las componendas políticas y señalan que elegirán al que más les convenza. Por los lados de la oposición, se espera que su voto sea contrario al del Gobierno; es decir, por Rangel. En cuanto al Pacto Histórico, se ha dicho que de ninguna manera votarán por Rangel, debido a que les genera muchas suspicacias por lo que habría pasado con los dineros de los OCAD-Paz. También expresaron que su único interés en Rodríguez pasaría por apoyar al que mejor le fue en el concurso y que de ninguna manera estarían llamando a presionar u ofrecer puestos para tener un contralor de bolsillo: “No somos iguales que los anteriores gobiernos”. Eso sí, algunos advierten que hablarán con el resto de la bancada oficialista, pues se cuestionan que llegaron al frente amplio y no estén coincidiendo.