“Los fallos de la justicia se respetan”, Barreras sobre anulación de su elección

Roy Barreras durante la radicación del proyecto "Ley de sometimiento a la Justicia" ante el Congreso de la República. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Consejo de Estado anuló la elección del presidente del Senado, Roy Barreras, al concluir que incurrió en doble militancia. De acuerdo con el tribunal, la decisión responde a que el congresista no renunció a su curul (2018-2022) por el Partido de la U, 12 meses antes de la fecha de inscripciones, para las elecciones de Congreso de 2022, para presentarse por otra colectividad, en este caso, el Pacto Histórico.

Al respecto, Barreras se declaró “caído en combate”. En su cuenta de Twitter, el senador aseguró que “los fallos de la justicia se respetan, aunque resulten a mi parecer injustos”. Afirmó que seguirá cumpliendo su deber, como presidente del Senado, hasta que sea notificado de la decisión. Además, comentó que interpondrá, de manera inmediata, una tutela “para restablecer el derecho de mis electores”.

“Anticiparon mi retiro médico, anunciado hace 6 meses, unos días. Regresaré. Colombia seguirá contando conmigo”, concluyó.

Por su parte, el senador Iván Cepeda manifestó su solidaridad con Barreras: “Se deberá estudiar la decisión del Consejo de Estado e interponer los recursos de ley. Es evidente la campaña para frustrar los cambios y reformas que impulsa nuestro gobierno. Pero no lo van a lograr. Las transformaciones están en curso”.

Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, hizo lo propio. “Expreso mi solidaridad con el senador Roy Barreras. Un demócrata que se la ha jugado por el Acuerdo de Paz y los proyectos transformadores que el gobierno Petro ha impulsado en el Congreso de la República. Lo exhorto a tomar acciones jurídicas. La lucha continúa”, afirmó.

Por el contrario, el senador Jota Pe Hernández celebró la decisión del Consejo de Estado: “Los políticos tenemos reglas y obligaciones constitucionales que debemos cumplir. En Colombia está prohibida la doble militancia y quien incurra en ella debe responder. Este fallo es una muestra y un mensaje claro a todo los politiqueros, y es que aquí no pueden hacer lo que les da la gana, ustedes no tiene corona, ustedes no son intocables. Ha llegado el tiempo de limpiar la democracia y hacer una política limpia. Sin duda, este fallo nos llena de esperanza”.

