“Los petristas purasangre”: López, Bolívar y Carrillo llegan a la Casa de Nariño

Todo está listo para que desde este martes lleguen al alto Gobierno algunas de las fichas más reconocidas del proyecto político de Petro, quienes ocuparán importantes cargos en entidades con presupuestos millonarios. De hecho, aunque aún no se han firmado los decretos de sus nombramientos, todos ya recorren la Casa de Nariño como parte del Gobierno.

Se trata de los exsenadores Alexander López y Gustavo Bolívar, así como del exconcejal de Bogotá Carlos Carrillo. El primero ocupará la silla que dejó —en medio de fuertes diferencias con el presidente— el renunciado Jorge Iván González en Planeación Nacional, entidad encargada de dirigir la implementación del Plan Nacional de Desarrollo.

El segundo, que viene de quedar tercero en su aspiración a la Alcaldía de Bogotá, estará a cargo del Departamento de Prosperidad Social (DPS), un puesto que acaba de dejar Laura Sarabia para regresar a Palacio como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y mano derecha del jefe de Estado.

A ello se suma Carrillo, que tendrá que manejar una entidad marcada recientemente por la presunta corrupción en la compra de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Reemplazará a Olmedo López, quien, precisamente, dejó el cargo por ese escándalo.

También llegará al Gobierno otro exconcejal, Diego Cancino, de la Alianza Verde, que será el nuevo viceministro del Interior; es decir, el segundo al mando de la cartera que lidera Luis Fernando Velasco.

Este lunes, desde la Casa de Nariño, Gustavo Bolívar se refirió a su llegada y se volvió a defender de quienes lo critican porque supuestamente no tiene los pergaminos para dirigir el DPS. “El presidente nos ha llamado a los que nosotros llamamos petristas purasangre a colaborar en el Gobierno. Me han entregado una entidad muy grande, con muchos recursos y lo único que puedo garantizar por ahora es que no se va a perder un solo centavo”, dijo.

Todos son de las entrañas del petrismo, lo cual no les resta mérito para estar en el sector público. Lo que sí refleja –según diversas voces– es que el jefe de Estado comenzó a materializar su idea de rodearse de personas más comprometidas con su programa, sin importar si tienen o no las credenciales técnicas para asumir ese tipo de responsabilidades. Por último, es importante destacar que en los pasillos de Palacio se comenta que estos no serían los únicos cambios que el presidente hará en estos días.

