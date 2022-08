Los quemados y excongresistas que se quieren reencauchar como magistrados del CNE

Álvaro Hernán Prada (izquierda), John Arley Murillo (centro-izquierda), Esperanza Andrade (centro-derecha) y César Lorduy (derecha) son algunos de los aspirantes al CNE que hace poco estaban en el Congreso. Algunos resultaron quemados el 13 de marzo, mientras que otros no habían buscado revalidar su candidatura. Foto: El Espectador

Este miércoles será la votación para elegir a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Como es costumbre, los partidos nominaron a los que los representarán en el tribunal electoral. Es un listado de 31 aspirantes, en los que predominan los nombres de los cercanos a las distintas colectividades.

Entre la larga lista de candidatos, figuran varios viejos conocidos de la política. Es más, algunos de ellos hasta hace unos meses estuvieron ocupando una curul en el capitolio. Su inclusión en la lista de posibles magistrados revalida la tesis de que el Consejo Nacional Electoral se convierte en un escampadero de los que resultaron quemados y de los decidieron no revalidar sus candidaturas en las urnas.

Entre los candidatos al tribunal electoral figura el exrepresentante de Cambio Radical César Augusto Lorduy. El exrepresentante por Atlántico intentó saltar al Senado en las elecciones del 13 de marzo, pero los votos no le alcanzaron. En vez de volver a la práctica como abogado, este es la ficha de su partido para ocupar una de las nueve magistraturas electorales.

En el listado de los quemados que quieren ser magistrados también figura la representante Esperanza Andrade. La exsenadora es una de las grandes caciques electorales del Huila pero no le fue suficiente para revalidar su curul en el Senado. El 13 de marzo figuró como electa en el preconteo, pero el escrutinio le quitó su escaño y se lo entregó al Pacto Histórico.

Entre los derrotados el 13 de marzo y que quieren reencaucharse también está Christian José Moreno. El exrepresentante por el César es uno de los candidatos de la U. Este fue uno de los que usó el argumento de un fraude electoral para rechazar los resultados de las elecciones legislativas. Ahora su intención es llegar ser uno de los encargados finales del escrutinio.

Uno de los candidatos polémicos es Álvaro Hernán Prada. Este es uno de los aspirantes por la oposición, específicamente el Centro Democrático. Prada era representante en la legislatura pasada y salió de su curul antes de tiempo en un intento por lograr que su caso por presunto soborno testigos pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía. Como su proceso quedó en el alto tribunal, a pesar de su movida, este intentó volver al Congreso en 2022 pero salió quemado. Ahora último, Prada fue llamado a juicio por la Corte Suprema debido a su vinculación en el caso Uribe.

Diego Javier Osorio es otro los candidatos por el Centro Democrático. Este también aspiró al Congreso en 2022 pero se quedó corto en los votos. Osorio estuvo apenas un cuatrienio en el Congreso en la circunscripción de Quindío y no logró revalidar su curul.

Además de los quemados de 2022, también hay otros viejos conocidos del Congreso que en esta ocasión decidieron no revalidar su curul y ahora son los candidatos de sus partidos para ser magistrados electorales. Esta lista va encabezada por Maritza Martínez, de la U. Esta, que heredó de los votos de su esposo Luis Carlos Torres, vinculado al proceso de la parapolítica, no se lanzó al Congreso en esta ocasión, por lo que no estuvo para las elecciones del 13 de marzo.

En este listado también están los exrepresentantes Harry Giovanni González y Jhon Arley Murillo. El primero es de origen liberal y llegó al Congreso por Caquetá y estuvo dos periodos (2014-2018 y 2018-2022). El segundo fue representante por la curul afro y logró desde allí consolidar su movimiento como el Partido Colombia Renaciente. En 2022 no aspiró al Congreso sino que fue uno de los que le metió el hombro a la Coalición Centro Esperanza.