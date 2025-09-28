Logo El Espectador
Los tercos fusiles agudos no dejan de sonar en Colombia

Después de 30 años de depender de los Galil israelíes, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa anunciaron una nueva era en la fabricación de estas armas en el país. Crónica de la historia de Colombia a punta de fusilería.

Nelson Fredy Padilla
28 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
El fusil calibre 5,56 que el presidente Gustavo Petro presentó esta semana como el reemplazo fabricado por la Industria Militar Colombiana de los Galil israelíes.
Foto: @petrogustavo

Como si se tratara de un triunfo, el pasado miércoles el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de la red social X: “Vamos a hacer nuestros propios fusiles. Indumil debe ser plataforma de la industria metalmecánica de Colombia”. Y el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, presentó con orgullo el más reciente modelo de fusil producido por la Industria Militar Colombiana. Dijo que que nuestro país da un paso definitivo hacia la autosuficiencia en ese tipo de armas de combate y dejará de depender de los Galil de fabricación...

Periodista desde 1989, magíster en escrituras creativas, autor de cinco libros, catedrático de periodismo y literatura desde 1995, y profesor de la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional, del Instituto de Prensa de la SIP y de la Escuela Global de Dejusticia.@NelsonFredyPadinpadilla@elespectador.com
