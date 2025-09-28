Los tercos fusiles agudos no dejan de sonar en Colombia

El fusil calibre 5,56 que el presidente Gustavo Petro presentó esta semana como el reemplazo fabricado por la Industria Militar Colombiana de los Galil israelíes. Foto: @petrogustavo

Como si se tratara de un triunfo, el pasado miércoles el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de la red social X: “Vamos a hacer nuestros propios fusiles. Indumil debe ser plataforma de la industria metalmecánica de Colombia”. Y el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, presentó con orgullo el más reciente modelo de fusil producido por la Industria Militar Colombiana. Dijo que que nuestro país da un paso definitivo hacia la autosuficiencia en ese tipo de armas de combate y dejará de depender de los Galil de fabricación...