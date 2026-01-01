Estos son los tres momentos que marcarán la política nacional en 2026

Congreso de la República, presidente Gustavo Petro y Corte Constitucional. Foto: Archivo Particular

En medio del cierre convulso que ha tenido 2025 con los decretos firmados por el presidente Gustavo Petro en los que se anunció la emergencia económica y la noticia de un salario mínimo para 2026 que aumentará en un 23,7 %, el panorama político nacional se tambalea.

Ad portas del nuevo año, hay varios asuntos que quedaron pendientes y deberán resolverse en el intenso año electoral que llegará en unas cuantas horas. Entre reformas, elecciones legislativas y presidenciales y el pulso del oficialismo con la Corte Constitucional por el decreto de...