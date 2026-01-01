Logo El Espectador
Política
Estos son los tres momentos que marcarán la política nacional en 2026

El año nuevo vendrá con elecciones legislativas y presidenciales, reformas pendientes y el pulso del gobierno con la Corte Constitucional por la emergencia económica. La seguridad y las tensiones con Estados Unidos también agitarán el panorama.

Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
01 de enero de 2026 - 01:00 a. m.
Congreso de la República, presidente Gustavo Petro y Corte Constitucional.
Foto: Archivo Particular

En medio del cierre convulso que ha tenido 2025 con los decretos firmados por el presidente Gustavo Petro en los que se anunció la emergencia económica y la noticia de un salario mínimo para 2026 que aumentará en un 23,7 %, el panorama político nacional se tambalea.

Ad portas del nuevo año, hay varios asuntos que quedaron pendientes y deberán resolverse en el intenso año electoral que llegará en unas cuantas horas. Entre reformas, elecciones legislativas y presidenciales y el pulso del oficialismo con la Corte Constitucional por el decreto de...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas económicos relacionados con comercio y finanzas personales.lmejia@eleespectador.com
