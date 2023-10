Los trinos de Petro sobre el conflicto Israel-Palestina: ¿Y la diplomacia?

Presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro ha dejado clara su postura frente al conflicto entre Israel y Palestina luego de la escalada de violencia en el territorio, que ha cobrado, en tan solo tres días, la vida de más de 900 personas. Aunque el mandatario colombiano ha llamado al diálogo entre ambos pueblos, algunos le critican que no ha rechazado los actos bélicos cometidos por la organización Hamás y que ha comparado el trato de Israel a los palestinos con el nazismo.

Lea: Petro sobre Franja de Gaza: “No se puede convertir en un campo de concentración”.

No es todo, pues también ha habido críticas a las escasas palabras que la Cancillería y su cabeza Álvaro Leyva han entregado a estos hechos, generando dudas frente al liderazgo del canciller y a qué tanto influyen las posturas de Petro en la diplomacia.

“El mundo se los ha pedido y mi gobierno también. Les solicito a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz y que se permita la existencia de dos estados y dos naciones libres y soberanas”, fue uno de los primeros trinos del presidente en su cuenta de X tras el ataque de Hamás a los israelíes y extranjeros que se encontraban en el Estado.

También recordó sus palabras en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde cuestionó que la ocupación que vive Ucrania de parte de Rusia sería la misma de Israel sobre Palestina. Conforme pasaron las horas, el presidente reaccionó a varios mensajes de figuras como el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, y del ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant.

Lea también: “Sentencias de la Corte IDH son obligatorias, no una justicia extranjera”: Petro.

Sin embargo, fue este lunes cuando relacionó al nazismo y al exterminio que vivió el pueblo judío con las acciones que ha emprendido Israel contra los palestinos que habitan Gaza, como los bombardeos y el corte de suministro de agua, energía y alimento. También reprochó las palabras del ministro Galant, quien sostuvo que se estaba luchando contra animales humanos.

“Esto decían los nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Israelíes y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional. Este discurso del odio, si prosigue, solo traerá un holocausto”, expresó Petro, quien más tarde agregó: “Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”.

Esto decían los Nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Isreaelies y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional.



Este discurso del odio si prosigue solo traerá un holocausto. https://t.co/9missB9LwN — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2023

Por su parte, la Cancillería emitió un comunicado que más tarde fue borrado y fue remplazado por uno en el que ya no se condenaban “el terrorismo y los ataques contra civiles ocurridos en Israel”, solo “las afectaciones a civiles”.

“El Gobierno de Colombia manifiesta su solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que hace un llamado para que cesen la violencia y las provocaciones. La violencia solo causa mayor sufrimiento y profundiza obstáculos en la búsqueda de una solución”, se lee en el comunicado compartido este domingo 8 de octubre.

Comunicado a la opinión pública sobre la situación de conflicto entre Israel y Palestina: pic.twitter.com/x9ICQNu57b — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 8, 2023

¿Qué piensan los expertos?

El profesor de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo contó que los trinos de Gustavo Petro en X responden a la intención de crear consciencia sobre estos hechos, algo que, según él, ha hecho el presidente desde antes de llegar a la Casa de Nariño. Aunque afirmó que las opiniones de Petro en redes a veces pueden calificarse como un “desastre”, estos mensajes han sido coherentes.

“Lo que está pasando es muy grave y una cosa son los trinos de Petro sobre Perú, que fueron un desastre, otros cuando Gabriel Boric perdió la constituyente, también un desastre, pero lo que estamos viendo en Gaza es otro nivel. Que se hable de cortarles el abastecimiento de agua, de electricidad, llama a que los presidentes usen todos los mecanismos de los que dispongan para crear consciencia. Por la gravedad de la situación no me parece que sea desbordado ni imprudente”.

Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes enfatizó en que todo crimen de guerra, independientemente de quién venga, debe ser rechazado. “Condenar las agresiones a civiles por parte de Hamas no es sionismo, ni condenar las agresiones a los civiles palestinos por parte del Estado Israelí es antisemitismo”. A su vez, manifestó que los trinos de Petro han revelado que más que abordar estos hechos como presidente, Petro se ha mostrado como un opinador.

“Si se miran los tweets del presidente, se nota que es tremendamente crítico con el abuso de poder del Estado de Israel, pero no hay ni una sola condena a los ataques de Hamás a la población civil. Aquí tenemos una persona que se sienta y opina, no hay ningún tipo de consulta, como sí lo están haciendo mandatarios de otras naciones. Petro no consulta a la Cancillería, tampoco a expertos sobre el tema y no tiene en cuenta su envestidura como presidente”, señaló la profesora.

¿Y la Cancillería y Álvaro Leyva?

La Cancillería no se ha salvado de las críticas, menos el canciller Álvaro Leyva, a quien se le ha venido cuestionando su silencio o pocas palabras frente a hechos como la licitación de pasaportes, la crisis migratoria en el Tapón del Darién y las relaciones bilaterales de Colombia con otros países.

Sobre Israel - Palestina, Jaramillo consideró: “Es lamentable que hubieran surgido dos comunicados, lo ideal es que hubiera sido solo uno. La falta y el silencio de Leyva al respecto es muy claro y lo que uno esperaría es que hubiera una mayor presencia institucional en dichos comunicados y que no todo dependiera de la figura de Petro”.

Borda tampoco ve con los mejores ojos la gestión del canciller, pero apuntó que “es el canciller perfecto para Petro”, pues alguien que tuviera mayor liderazgo y capacidad para las relaciones diplomáticas podría chocar fuertemente con el presidente. “Petro está dispuesto a pasar por encima de la Cancillería con tal de que su posición personal se convierta en la posición del país”, expresó.

Esta situación se da a la vez que crecen los comentarios de un cambio en la dirección de la Cancillería y que el nombre del embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, se viene imponiendo como remplazo de Leyva.

Por lo pronto, los mensajes y opiniones de Petro han calado, tanto como disgustado en el país y las reacciones han sido principalmente de los ciudadanos de a pie y el sector político. ¿Llegarán más lejos y podrían tener consecuencias en las relaciones de Colombia con estos dos territorios?

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.