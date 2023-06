Los tropiezos del Pacto Histórico en su primer año en el Congreso

Bancada del Pacto Histórico. Foto: Pacto Histórico

Por estos días, luego de que terminara el primer período legislativo, son varios los balances que comienzan a hacerse del trabajo de los representantes y senadores en el Congreso de la República. Este 22 de junio, dos días después de que finalizara la legislatura, el Pacto Histórico entregó sus visiones de cómo le fue a sus congresistas, siendo una buena oportunidad para recordar momentos en los que destacó el ausentismo a las sesiones y los votos en contravía de las banderas de la colectividad de parte de sus militantes.

“Para la bancada del Pacto Histórico fue un reto asumir el liderazgo de una legislatura que se traduce en leyes de transformación social, económica y ambiental para el país, como resultado de los compromisos asumidos en las campañas electorales. [...] sin embargo, la bancada lamenta la falta de compromiso de algunos legisladores, especialmente de la oposición, para dar el debate en los tiempos establecidos”, señaló la coalición.

Aunque aclaran que la “falta de compromiso” fue especialmente de los congresistas de la oposición, no desestiman la del Pacto o la de la bancada de gobierno. Estos son algunos de los momentos en que representantes y senadores fueron objeto de críticas del electorado y de sus mismos compañeros.

El caso más reciente es tal vez el del senador Alex Flórez, a quien se le criticó fuertemente su inasistencia al último debate del proyecto de acto legislativo para regular el uso adulto de cannabis, del 19 de junio y que fue levantado por falta de quórum. Para muchos, su presencia era determinante para votar la iniciativa que terminó hundiéndose al día siguiente por 7 votos. En su defensa, el congresista sostuvo que se le había informado en horas de la mañana que no se votaría dicho proyecto.

“Desde temprano, el día lunes puse en conocimiento una situación familiar inaplazable que me obligaba a estar en Medellín. A pesar de mi situación corrí de inmediato y conseguí un vuelo a las 10:40 p.m. por valor de un millón de pesos. Aunque yo hubiera estado, no teníamos los votos”, dijo Flórez.

El senador Humberto de la Calle también se llevó su “regaño” frente al mismo proyecto, luego de que no se presentara a las sesiones de la Comisión Primera por un viaje que realizó a España para lanzar su libro en la Feria del Libro de Madrid. “Ojalá no nos haga falta su voto para la regulación del cannabis porque, a pesar de que su evento es el 2 de junio, usted decidió irse hoy (30 de mayo) y no asistir a la votación. Tremendo acto de irresponsabilidad”, le reprochó el representante y ponente del proyecto, Juan Carlos Losada.

Hay más. En abril de este año se le cuestionó a tres congresistas del Pacto Histórico, integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, su responsabilidad en que no avanzara una investigación en contra del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El representante Alirio Uribe votó a favor del archivo del proceso contra Barbosa y Alejandro Ocampo y Gloria Arizabaleta no asistieron. A su vez, se le criticó a la representante Katherine Miranda, quien presuntamente faltó a la discusión para adelantar trámites de la Comisión Tercera. En la célula legislativa cursaba una denuncia presentada por la fiscal Angélica Monsalve, quien aseguraba, fue apartada injustificadamente de una investigación en contra de un funcionario de la Dian, supuestamente cercano al expresidente Iván Duque.

Ahora bien, pese a ser una propuesta de campaña, la ausencia de varios congresistas de la coalición dejó por fuera la iniciativa que pretendía remplazar el servicio militar obligatorio por el servicio social para la paz. La senadora María José Pizarro indicó que tenía excusa; el senador Wilson Arias se retiró antes de la votación argumentando sentirse mal por una gripa; Pedro Flórez y Piedad Córdoba estarían incapacitados; Sandra Jaimes y Paulino Riascos no fueron claros en el motivo de su inasistencia.

Asimismo, podría remitirse a la vez que el proyecto de ley para prohibir las corridas de toros se cayó en el Congreso, siendo una de las causas la ausencia de siete representantes del Pacto: Jorge Bastidas, Hermes Pete, José Alberto Tejada, Pedro Suárez Vacca, Mary Anne Perdomo, Gabriel Parrado, David Toro y Alirio Uribe. Sobre esto, la representante Cathy Juvinao sostuvo: “Me da mucha pena con colegas de la bancada de gobierno, pero no hay derecho a las múltiples inasistencias -injustificadas- hoy en plenaria, cuando se votaba el proyecto de prohibición de toros. Los proyectos se aprueban votando, no hablando carreta para las cámaras”.

Vendrá la próxima legislatura, nuevos retos, temas por legislar y oportunidades para cumplir con las promesas de campaña. No se puede prever cuál será el actuar del Pacto Histórico como bancada, sin embargo, queda escrita su promesa de “seguir construyendo un cambio real que nos permita un verdadero cambio de época”. De otro lado, está por verse cuál será la labor de los partidos y movimientos a fines al gobierno.

