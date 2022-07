Los últimos dardos de Iván Duque en contra de Gustavo Petro

En entrevista, el presidente saliente, Iván Duque, tuvo algunas palabras en contra de su sucesor. Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

Durante toda la campaña presidencial, Iván Duque tuvo varias salidas en contra de Gustavo Petro, el que terminó ganando las elecciones y lo sucederá desde el 7 de agosto. Aunque ya se ha reunido con el presidente electo, el tono no ha cambiado del todo y el primer mandatario saliente aún sigue emitiendo uno que otro comentario en contra del líder del Pacto Histórico.

En una de sus últimas entrevistas, con el programa Los Informantes, el presidente Duque siguió en la línea de atacar a su sucesor. “Hay personas que las eligen presidentes y cree que los están eligiendo creadores del universo. Pero en cuatro años uno no puede crear el universo. Si uno piensa que se sienta acá y dice acábese tal institución, exprópiese y quítese, eso es ridículo”, fue una de las menciones veladas a Gustavo Petro.

En este mismo sentido, se negó a emitir un consejo directo a su sucesor, “yo no soy consejero de presidentes”, pero señaló que el siguiente mandatario debía gobernar para todos y saber interpretar el “sentimiento colectivo”. A renglón seguido señaló que no se debía gobernar con ideologías: “Yo no doy consejo, pero lo más importante es no perder tiempo destruyendo lo que se ha hecho bien”.

En el momento de hablar directamente sobre lo que pensó frente a la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, este se limitó a decir “patriotismo” y aseguró que su papel como expresidente no será esperar en la sala de la casa a que lo llamen para pedir consejo, sino que se dedicará a la academia, sobre todo en temas ambientales.

En la entrevista, Duque volvió a insistir en la tesis de que tuvo una oposición acérrima que incluso se había opuesto a él desde antes de asumir la presidencia: “dijeron que era posible que yo no terminara mi cuatrienio”. Sin embargo, señaló que se quedaba con la reflexión de un presidente uruguayo que decía que en el ejercicio público las nubes grises abundan, pero al final el azul es el que queda.

“La crítica destructiva no me pasa ni por los lados. Yo no veo redes sociales, no escucho radio en las mañanas y no veo noticieros”, expresó el presidente. Dichas declaraciones no han caído bien en algunos sectores, que relacionaron esas posiciones con una supuesta desconexión del actual mandatario durante su gobierno con la ciudadanía. Aunque dijo que la mejor forma de conectar con el país fue recorriéndolo.

También tuvo oportunidad de hablar de su administración, en el que destacó por supuestamente cumplir casi la totalidad de su plan de gobierno y tener un éxito del 90% en las iniciativas legislativas que presentaban en el Congreso. Además, celebró como sus grandes logros el estatuto migratorio y los golpes militares en contra de las disidencias, el Eln y el Clan de Golfo.

Además, hubo un breve espacio para hablar de las “metidas de pata” durante su mandato. Allí habló de la figura de los siete enanitos, la cual defendió como un elemento que ya había usado en varios libros que publicó. También aseguró que “nunca dije Polombia”, aunque reconoció que en un lapsus si llegó a decir que “Colombia con P mayúscula” en vez de decir “Política con P mayúscula”.