“Lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad, nuestras prioridades”

Abogada con especialización en Derecho Penal y Criminalística y maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Piedad Correal Rubiano es una de las nuevas caras en la Cámara de Representantes, a nombre del Partido Liberal y por el Quindío. Fue defensora del pueblo de su departamento durante 21 años, donde obtuvo reconocimiento por su labor. Ahora, en la política electoral, dice que trabajará de la mano de su bancada para que Colombia salga de la crisis del hambre, la pobreza y el desempleo. Y recalca que los proyectos que presente el gobierno de Gustavo Petro, en todas las materias, serán estudiados con todo el rigor y la dedicación que se requiere. “No seremos ajenos a los reclamos que están haciendo a gritos millones de compatriotas”, señala en esta entrevista.

¿Cuál serán sus prioridades en el Congreso?

Lo primero es trabajar con transparencia y honestidad. Tenemos que mejorar la labor que se hace al interior del Congreso de la República. Desde mí curul en la Comisión Primera de la Cámara trabajaré en todas las reformas constitucionales que se presenten en esta legislatura. Tenemos que velar por el cuidado de la institucionalidad y el respeto a la democracia y a los derechos humanos.

El Partido liberal no acompaño la candidatura del hoy presidente Gustavo Petro, ¿cómo puede entender la gente que los eligió a ustedes que hoy estén con él?

He analizado su propuesta de plan de gobierno y me parece que tiene unos puntos que el país requiere y reclama. Necesitamos reformas estructurales en temas como la salud, el agro, darles incentivos a los campesinos. Creo que la lucha contra la pobreza que plantea el presidente Petro está bien enfocada, como lo de combatir el desempleo, lo de los subsidios a los adultos mayores o la revisión de los tratados de libre comercio, que es uno de los asuntos que más afecta a nuestros productores agrícolas. Como bancada, en el Partido Liberal estaremos apoyando esos puntos en los que haya identificación y en los que no, los vamos a llevar al diálogo y a la concertación.

Mucho se habla de la necesidad de una reforma a la justicia, ¿en qué sentido debe ir esta y qué aportaría usted como exdefensora del pueblo?

Es claro que se necesita. La descongestión es sumamente importante y aunque no podemos desconocer que tenemos avances en la oralidad, creo que para esta reforma se debe escuchar a las altas cortes, para que nos ayuden a nutrirla. Uno de los temas en los que hay que trabajar es el de la parte operativa.

Habla de involucrar a las altas cortes, que hoy son cuatro: la Suprema, la Constitucional, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que para algunos críticos son muchas, ¿se podría pensar en suprimir alguna?

Cuando llegue la reforma, si es que llega, la tenemos que analizar muy minuciosamente, sobre todo el tema de la elección de quienes integran las cortes. Es fundamental la despolitización, aunque también debemos tener claro que los casos que han pasado con algunos magistrados son individuales, pero la institucionalidad la tenemos que cuidar. Todas las responsabilidades frente a cualquier error son personales y lo que tenemos es que blindar a todas las instituciones. Aquí es donde tenemos que trabajar en esos proyectos entre todos los sectores y donde tiene que reinar mucho más la independencia de los poderes públicos.

Hay algunos sectores reclamando que el fiscal general sea designado directamente por el presidente de turno, ¿le gusta esa idea?

Lo tendríamos que entrar estudiar y cuál es la mejor figura. Tendría que haber un concurso de méritos, de cualidades que necesariamente debe reunir la persona que va a tener esa dignidad, que le den toda la independencia que se requiere. Una de las cosas que más nos preocupa son los millones de procesos que tiene la entidad, muchos de los cuales no avanzan ni tienen resultados. Pienso que no es descartable entrar a hacer un análisis profundo del Sistema Penal Acusatorio, pues es muy preocupante que tengamos tantos procesos guardados y que no se les den resultados a los ciudadanos. El tema de la judicialización e investigación lo tenemos que examinar, pues no hay suficiente personal adecuado para ello, siendo trascendental para la operancia de la justicia. El acceso a la justicia debe estar también garantizado por el Gobierno y esta es una de las tareas en la que tenemos que trabajar todos los congresistas, sin distingo de partido, ni excepción.

El presidente electo, Gustavo Petro, habló inicialmente de eliminar la Procuraduría y después de reformarla, ¿usted que opina, teniendo en cuenta que algunos de esos órganos de control se han convertido en fortines políticos?

Debe haber respeto a la institucionalidad, pero lo que sí creo es que la Procuraduría se debe despolitizar. Debe ser una entidad totalmente autónoma. El proceso disciplinario es distinto al proceso penal, y la reforma estructural que requiere la entidad la tenemos que estudiar y sacarla adelante. Estoy convencida de que el tema de la facultad sancionatoria a los funcionarios de elección popular hay que revisarla con lupa, con toda la responsabilidad y el análisis que sea necesario.

Es claro que el gobierno Petro va a presentar varias reformas, ¿cree que tiene las mayorías para sacarlas adelante o esa tal unidad de la que hablan está pegadas con babas?

Las reformas van a pasar, al menos hoy veo que hay voluntad. Lo importante en las discusiones es respetar al que discrepe de las demás posturas. Se presentarán muchos debates y eso es lo que tenemos que sortear, hay que escuchar a todos los sectores y sacar lo mejor de cada uno de ellos. El llamado a la bancada del Pacto Histórico y al presidente Petro es para que trabajemos por este país y sus gentes. Nuestra bancada es del pensamiento liberal de centro izquierda y tenemos mucho en común defendiendo los derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos económicos, culturales y del medio ambiente.

Otro ‘chicharrón’ será el de la reforma tributaria, ¿la piensa apoyar?

Hemos estado analizando todas las propuestas que se han comentado, pero hasta el momento solo tenemos algunos pronunciamientos del ministro designado de Hacienda, José Antonio Ocampo, y debemos esperar a que el texto de la reforma llegue al Congreso para estudiarlo bien. Sabemos que es necesaria, hay un déficit y tenemos que cumplir muchos de los programas sociales, lo cual se hace con recursos. Lo que tenemos es que mirar detalladamente que no se afecte a los empresarios, a los grandes generadores de empleo. Vamos a trabajar por una reforma que verdaderamente sea la que necesitamos en el país.

El jefe del Partido Liberal César Gaviria, se ha mostrado en desacuerdo con algunas de esas reformas planteadas por Petro, ¿ustedes como bancada qué postura van a tomar, teniendo en cuenta que son de gobierno?

Nosotros vamos a trabajar de la mano con la bancada de gobierno, pero los proyectos en donde tengamos reparos los vamos a estudiar y a llevar nuestras propuestas. No se puede desconocer, por ejemplo, el tema de las EPS. Soy partidaria de que hay que hacer una reforma estructural a todo el sistema de salud, que tenemos que buscar cuál es el mejor mecanismo, y esto se debe hacer en consenso, porque es muy preocupante que una persona tenga que acudir a la tutela para que la atiendan, para que le den los medicamentos, para que la operen, para que le presten un servicio que debe ser sagrado. Hay que hacer que los dineros del Estado lleguen directamente a las clínicas y hospitales, muchos de los cuales están al borden del colapso y a punto de cerrar, por cierto, algunos en el Quindío. Eso no puede ser.

¿Le han gustado los nombramientos de los ministros que ha hecho Petro?

Sí, creo que los que ha nombrado tienen experiencia, algunos de ellos han trasegado por muchos de los sectores donde los asignaron, tienen sentido social. Veo personas muy capacitadas y el pueblo colombiano está esperando mucho de ellos. Lo que tenemos es que rodear las decisiones del presidente Petro y empujar entre todos este nuevo gobierno, pues todos estamos en el mismo vagón. No podemos olvidar que la gente voto por un cambio, sobre todo aquellos territorios tan alejados y abandonados por el Estado colombiano, que están llenos de pobreza, sin acceso a servicios públicos, a la salud, sin empleo. Tenemos una responsabilidad muy grande como congresistas y el gobierno en el Ejecutivo, y no podemos ser inferiores a los reclamos que están haciendo millones de compatriotas.