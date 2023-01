Luego de cinco horas de retraso, Petro sanciona ley de Ministerio de la Igualdad

La vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro, durante la sanción presidencial de la nueva cartera, en Istmina, Chocó. Foto: Presidencia

Luego de más de cinco horas de retraso, el presidente Gustavo Petro llegó este miércoles a Istmina, Chocó, para firmar la ley que crea el Ministerio de la Igualdad.

El jefe de Estado no alcanzó a llegar a la presentación de la nueva norma, que se tenía previsto empezaría entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde. Durante su intervención, la vicepresidenta Francia Márquez, que será la nueva ministra de la Igualdad, comentó que ella también estaba a la expectativa de que Petro en algún momento arribara al lugar, pero, más allá de eso, señaló que ella estaba allá dando la cara y que la cartera era una realidad.

Sobre las 7:15 de la noche, el primer mandatario se unió al acto para hacer efectiva la sanción presidencial. “Firmar la ley acá en Istmina tiene indudablemente una carga simbólica y también de realidad. En las estadísticas que todos los años van saliendo alrededor de diferentes indicadores, todos señalan que Chocó es el departamento más pobre de Colombia”, resaltó Petro.

Agregó que esa pobreza se ha reproducido para la población negra gracias al racismo institucional, derivado de la mentalidad esclavista. “Una mentalidad que ya no coloca cadenas, pero sí las hace alrededor de temas fundamentales para la dignidad: la escasez de la educación, de las transferencias, de los servicios públicos”.

Con eso sobre la mesa, reiteró que el Gobierno no es ingenuo: sus funcionarios saben que firmar esta ley no genera que, automáticamente, estas desigualdades se corrijan. “El Ministerio de la Igualdad coloca el problema de frente. Lo hace visible. Este país nunca ha tenido políticas para disminuir la desigualdad. Hemos encontrado algunas relativamente exitosas para superar la pobreza. Pero no es lo mismo. La desigualdad es un problema mucho más complejo que la pobreza, que ya de por sí es difícil”, indicó.

En ese sentido, Petro insistió que las políticas del Ministerio de la Igualdad deben ser transversales al Estado, que tienen que ver con la educación y servicios públicos. “Si tenemos unos ingresos sustancialmente distintos entre hombres y mujeres, se está generando una desigualdad social a partir del género. Para lograr igualdad entre ellos no se necesita solamente un Ministerio de la Igualdad, sino que prácticamente todo el Estado debe trabajar en función de ella”, destacó el jefe de Estado.

Generar oportunidades para los jóvenes y la redistribución de la tierra también hacen parte de esa búsqueda de igualdad de su gobierno. Así las cosas, el presidente concluyó que la desigualdad social es la que origina la violencia, incluso mucho más que la pobreza.

“Este ministerio que hoy nace, tendrá como una de sus funciones principales enarbolar todos los días, hablando con todos los sectores, que toda política pública del Estado genere igualdad social. Muchas instituciones y partidas presupuestales, como en el DAPRE o el ICBF, pasarán con su personal y su presupuesto al Ministerio de la Igualdad. También, habrá en el Ministerio de la Igualdad un viceministerio de la Juventud”, explicó. No obstante, Petro no dijo nada sobre un posible viceministerio de las Mujeres, como varias organizaciones feministas pidieron en diferentes espacios mediáticos.

