El liberal Luis Fernando Velasco es el nuevo ministro del Interior

Senador de la república y pre candidato presidencial durante entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles, 26 de abril, nuevos ajustes en su gabinete. Los relevos se dan en los ministerios de Hacienda, Agricultura, Interior, Salud, Ciencia, TIC, Transporte y el DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República).

La cabeza de la cartera del Interior la asume el liberal Luis Fernando Velasco, quien se desempeñaba actualmente como Consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es abogado de la Universidad del Cauca y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Debido a la alerta naranja del Volcán del Nevado del Ruiz, el nuevo ministro ha estado en el ojo público en las últimas semanas. El pasado 7 de abril se refirió a la resistencia a evacuar por parte de las familias en los municipios aledaños al volcán. Aseguró que, como ser humano, entiende que los campesinos tengan apego especial por sus parcelas y sus animales domésticos y ganadería, pero que no hay que olvidar que en este momento hay que estar preparados para cualquier eventualidad y que lo que puede estar en riesgo ante una erupción es la vida misma.

Lea acerca de cómo votan los senadores y representantes a la Cámara de Representantes en Congreso a la mano

Lo dijo en pleno Viernes Santo de 2023. Casualmente, en el Viernes Santo de 1983, exactamente 40 años atrás, Velasco estaba en Popayán, la ciudad en la que nació, tratando de ayudar a sus paisanos tras el terremoto que en aquella jornada borró a la ciudad del mapa y se convirtió en uno de los desastres naturales más dolorosos para Colombia. Casi diez años después, en 1992, Velasco era alcalde de la ciudad y estaba liderando las obras de reconstrucción de la capital caucana.

Velasco asegura que su primer acercamiento con la política fue a los 18 años. “Lideré el proceso organizativo de los vendedores de lotería y chance en Popayán, quienes se estaban viendo afectados por el cobro de un impuesto impulsado por el gobierno local de la época. Logramos convocar un cabildo abierto entre la ciudadanía y el Consejo de la ciudad, gracias al cual se acordó la eliminación de este tributo”, cuenta el funcionario en su página web.

En 1984, Velasco presidió la Comisión de Paz y Diálogo Regional del Cauca, durante de la época en la que comenzaron las conversaciones de paz con el movimiento Quintín Lame. En 1988, fue elegido como concejal de Popayán y, en 1990, como secretario de Gobierno en el departamento del Cauca.

Entre 1998 y 2006 fue representante a la Cámara por el Cauca y, luego, senador entre 2006 y 2022. Ejerció como presidente del Congreso en la legislatura 2015-2016.

“Nunca he olvidado que entré en la política para darle voz a los sectores vulnerables, por eso desde el Congreso me la he jugado a favor de los derechos de los vendedores de minutos de celular, de las personas en condición de discapacidad, de los usuarios del sector financiero y de los trabajadores del sector de la vigilancia y la seguridad privada”, afirma Velasco. “Por eso he apoyado a los municipios con mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas a través de las reformas al sistema de regalías. Y sin duda por ello he apoyado con convicción el proceso de paz”.

Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político