Luna, Cárdenas y Galán abren la puerta a integrarse a la alianza de centroderecha

Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna anunciaron la primera coalición para el 2026 Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La nueva alianza que se está consolidando entre políticos de la derecha para consolidar una gran alianza de centroderecha rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 empieza a atraer la atención de figuras que podrían transformar el panorama político. Está alianza que realizó su primera reunión el miércoles, 12 de novimebre, reunió a figuras como Vicky Dávila, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba, Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Gómez, Daniel Palacios y Juan Guillermo Zuluaga.

Daniel Palacios, uno de los integrantes de esta nueva alianza destacó que la invitación se extiende también a otros precandidatos como David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán. Por su parte los tres aspirantes mostraron interés en incorporarse a este proyecto.

Palacios ha insistido en la necesidad de acuerdos reales entre quienes buscan una alternativa al actual Gobierno. En diálogo con El Espectador, el exministro del Interior hizo el llamado a sectores de centro y derecho a sumar esfuerzos en contra del “petrismo”.

El mensaje no tardó en ser recibido por Luna, Cárdenas y Galán, quienes adelantan su propio esfuerzo de articulación política, pero que no descartaron ser parte de una convergencia más amplia.

Mauricio Cárdenas fue el primero en pronunciarse, dejando clara su posición abierta al diálogo. “Sí, hay que conversar, diálogo con ellos, puertas abiertas”, expresó al conocer la propuesta de Palacios.

David Luna también mostró interés en explorar la posibilidad de participar en la alianza. En su declaración señaló: “Por supuesto hay que hablar con ellos, hay que saber qué mecanismos y cómo van a participar, pero claro”.

Por su parte, Juan Manuel Galán fue enfático en que cualquier acercamiento debe responder a un objetivo claro, pero no descartó avanzar si ese propósito se establece adecuadamente. “Alianza con propósito. Si vamos para adelante, vamos para adelante”, afirmó.

Estas tres respuestas representan un gesto político significativo, especialmente porque estos dirigentes están desarrollando una agenda propia y su eventual integración daría mayor peso y amplitud a la coalición de la derecha.

El panorama de una futura consolidación

El interés de Luna, Cárdenas y Galán se suma al trabajo de los otros ocho precandidatos (Vicky Dávila, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba, Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Gómez y Juan Guillermo Zuluaga) que no descartan la posibilidad de respaldar un solo candidato presidencial y avanzar hacia un frente común contra el oficialismo.

Palacios ha insistido en que el objetivo es construir una unión con un sentido superior y un adversario claramente definido. “El único adversario que reconocemos es el petrismo (...). Eso no puede ser una unión de mecánica electoral ni de mecánica política, sino una unión con un propósito superior que es el de rescatar a Colombia”, sostuvo en El Espectador.

Aunque ningún dirigente ha confirmado oficialmente su ingreso a esta posible alianza, la disposición manifestada por Luna, Cárdenas y Galán marca un paso importante hacia la reconfiguración del bloque de centroderecha. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si se concreta una invitación formal y si ambas partes logran acordar reglas, objetivos y una plataforma común.

De consolidarse, esta unión podría convertirse en una de las alianzas más relevantes dentro del espectro opositor de cara a la contienda presidencial de 2026.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.