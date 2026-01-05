Logo El Espectador
Política
Esta es la estrategia que desplegó Colombia tras la caída de Maduro en pleno año electoral

El presidente Gustavo Petro ordenó medidas en varios frentes y rechazó las acciones de Washington en Caracas que terminaron en la captura del dictador Nicolás Maduro. La oposición busca capitalizar el golpe al régimen. Así se han movido las fichas.

Redacción Política
05 de enero de 2026 - 11:03 a. m.
Germán Ávila (ministro de Hacienda), Victor de Currea (asesor del presidente Gustavo Petro), Angie Rodríguez (directora del Dapre), Pedro Sánchez (ministro de Defensa) y Juan Carlos Florián (ministro de Igualdad) lideraron la instalación del puesto de mando unificado que se desplegó en Cúcuta tras la caída en Venezuela de Nicolás Maduro.
Foto: Presidencia

Las últimas 72 horas en el Gobierno del presidente Gustavo Petro han sido una suerte de acuartelamiento por los efectos que de forma silenciosa se están comenzando a sentir en territorio colombiano tras la caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela luego de una intervención armada de Estados Unidos. Si bien la seguridad y el componente humanitario son los temas claves, el impacto en materia electoral a nivel interno también se ha hecho evidente.

La razón es que la Casa de Nariño venía girando su discurso público hacia la necesidad de darle...

