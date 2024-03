“No quieren perder los privilegios”: Petro sobre marchas convocadas por la oposición

El presidente Gustavo Petro cuestionó las marchas convocadas por la oposición. Foto: Joel_Presidencia

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las marchas convocadas por la oposición a su Gobierno que se desarrollan este miércoles en diferentes ciudades del país. Indicó que los manifestantes buscan oponerse al cambio y que se trataría de personas privilegiadas.

Lea: “Planeación fue una piedra en el zapato”: Petro posesionó a Alexander López en el DNP.

La declaración la hizo en medio de la posesión a Alexander López como director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la que criticó las gestiones de los anteriores gobiernos en materia de inversión social e incluso, la hecha por su exdirector Jorge Iván González, quien renunció a la cartera a inicios de febrero.

“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambio en el país. Está bien, siempre habrá fuerzas que no quieren perder los privilegios, pero, las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren la transformación de Colombia porque no se vive bien”, mencionó el presidente sobre las movilizaciones en contra de sus reformas sociales que se discuten en el Congreso y otras medidas que ha implementado.

En las marchas han estado presentes figuras del Centro Democrático y de Cambio Radical como el senador Miguel Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Aunque pertenece a la coalición oficialista, el senador Jota Pe Hernández también salió a marchar.

