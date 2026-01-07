Marchas convocadas por Petro hoy EN VIVO: así va la concentración en Bogotá

Plantón convocado por Petro para defender soberanía de Colombia tras amenazas de Trump. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El presidente Gustavo Petro convocó para este 7 de enero a una nueva movilización después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, lo amenazara directamente con una eventual intervención sobre su Gobierno. Esta situación se generó después de que Washington ordenara una intervención armada para capturar y extraer a Nicolás Maduro de Venezuela, quien es acusado de ser un líder narcotraficante.

Después de lo sucedido en Caracas, Trump aseguró que Petro ha permitido que en Colombia crezcan “las fábricas de cocaína” y que, sin presentar pruebas, el mandatario colombiano es un “hombre enfermo” y que no le quedaba mucho tiempo en el poder.

En ese contexto, Colombia envió una nota de protesta diplomática a la Casa Blanca rechazando ese tipo de intervencionismo. Además, y con el fin de mostrar respaldo popular, se convocó al “plazoletazo” número 12 del mandatario colombiano en los tres años largos que lleva en el poder, el cual se realiza este 7 de enero en Bogotá.

Siga aquí todo el cubrimiento en vivo:

El presidente Gustavo Petro se encuentra en una reunión en la Casa de Nariño delineando los últimos detalles de su discurso en la Plaza de Bolívar. El Espectador conoció que en la reunión se encuentran algunos asesores del poder ejecutivo, entre los que se están la canciller, Rosa Villavicencio y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Entre tanto, en este lugar del centro de Bogotá, la ciudadanía está a la espera de la llegada del presidente Petro para su alocución.

En diferentes plazas del país avanza la movilización. Algunas cuentan con un aforo importante de asistentes:

En Plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali, sobre las 4:30 p.m. inició el plantón en rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y en defensa de la soberanía. Se observan pancartas en rechazo al gobierno estadounidense, una de ellas dice “Trump Pirata: Ladrón del Caribe”, junto a una imagen del presiente norteamericano y la bandera de ese país. También hay pancarta contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dillian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, donde los señalan de “vendepatrias”, por sus viajes a la nación norteamericana.

En Medellín, la marcha salió a la misma hora del Parque Bicentenario, y pasa por La Playa, la Av. Oriental, San Juan, para terminar en el Parque de las Luces de la capital Antioqueña.

Desde la costa Caribe, en la ciudad de Barranquilla, las centrales obreras se concentran en el Paseo Bolívar, en el Centro de la ciudad. Los manifestantes izan la bandera nacional tal como sugirió el presidente Petro en su cuenta de X. Así como cuentan con banderas del M-19 y la bandera de patria o muerte que usó Simón Bolívar en la campaña libertadora.

De las cuatro reportadas, donde menos se observan asistentes es la capital boyacense, Tunja. Desde la Plaza de Bolívar se congregan al rededor de 100 personas para izar la bandera nacional en el centro de esa ciudad. También se observan pancartas con fotos de Trump y Benjamín Netanyahu, Primer ministro de Israel con el título “criminales de guerra”.

Se reestablece funcionamiento de la estación Museo del Oro

Transmilenio anunció que, tras el paso de los manifestantes por la estación Museo del Oro, ya se restableció su funcionamiento y la ruta FJ23 retoma el recorrido habitual.

⏰ #TMAhora (5:03 p. m.)



📍Eje Ambiental:



✅ Se habilita paso por Eje Ambiental, restablece su servicio la estación Museo del Oro y el servicio FJ23 retoma su recorrido habitual.

Habla el candidato Roy Barreras

“Hoy la democracia en el mundo está en crisis, el multilateralismo está en crisis” dijo el candidato a la presidencia, Roy Barreras durante las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro. El exembajador propuso “restablecer la carta de las Naciones Unidas”, afirmando además que en este momento ni la ONU ni la OEA están funcionando como deberían.

“Me emociona ver que colombianos de todas las regiones y todas las generaciones acudieron a este llamado para machar por la soberanía. Hay que saber que los derechos y libertades de cada ser humano dependen de que el país que habitemos sea un país libre y soberano. Cualquier intervención extranjera termina en la dominación y en la esclavitud”, sostuvo el candidato.

En medio del plantón, al que aún no llega el presidente Petro, los sectores sindicales anunciaron que se programará una nueva jornada de marchas para el próximo 15 de enero.

Cierra temporalmente la estación de Museo del Oro

Transmilenio informó que a esta hora se encuentra cerrada la estación Museo del Oro, debido al paso de manifestantes. La ruta FJ23 hace retorno en la Avenida Jiménez con Avenida Caracas.

⏰ #TMAhora (4:01 p. m.)



📍Eje Ambiental:



Debido al paso de grupo de manifestantes que se digieren a la Plaza de Bolívar, ⛔️ se cierra temporalmente la estación Museo del Oro y el servicio FJ23 hace retorno en la Avenida Jiménez con Avenida Caracas.

A través de su cuenta de X, la embajada norteamericana en Colombia alertó sobre las movilizaciones llevadas a cabo este miércoles en Bogotá, explicando cuáles son algunos de los puntos de concentración y afirmando que “pueden volverse violentas”.

"Esté atento a su entorno. Use pocas joyas o ninguna y lleve pocos objetos de valor. Mantenga un perfil bajo. Evite usar su teléfono celular en público. No se resista físicamente a ningún intento de robo. Mantenga las puertas del auto cerradas y las ventanas subidas. Salga con anticipación y prevea tiempo extra para sus traslados. Monitoree los medios de comunicación locales", recomienda la embajada.

🚨 ALERTA DE SEGURIDAD: PROTESTAS NACIONALES EN COLOMBIA



La Embajada de los EE. UU. tiene conocimiento de manifestaciones a nivel nacional programadas para hoy, miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 4:00 p.m. en las plazas públicas de todo el país.



Las ubicaciones… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) January 7, 2026

Inician las movilizaciones

A esta hora ya comenzó el plantón convocado por el Gobierno, se encuentra en la Plaza de Bolívar gran parte del gabinete y la bancada del Pacto Histórico.

Así está la Plaza de Bolivar a esta hora (3:00 Pm) previo al inicio de la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro para este 7 de enero. Se espera la llegada del jefe de Estado, así como del pleno de su gabinete ministerial para este evento pic.twitter.com/cBLj3kPeCb — El Espectador (@elespectador) January 7, 2026

