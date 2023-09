“Está desesperado por mostrar fuerza”: oposición sobre marchas del 27 de septiembre

El presidente Gustavo Petro invitó a las marchas de este 27 de septiembre convocadas por organizaciones y sindicatos. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

“El cambio avanza cuando nos movemos por la vida, vamos a las plazas este 27 de septiembre”. Esta es la consigna con la que el presidente Gustavo Petro se sumó a una nueva jornada de movilizaciones convocadas por sindicatos y organizaciones sociales. Según Presidencia, este miércoles 27 de septiembre habrá movilizaciones, presentaciones culturales y un discurso de cierre del mandatario en Bogotá.

En el Congreso, el llamado no cayó bien entre los sectores de oposición e incluso generó una respuesta del presidente del Senado, Iván Name, quien en entrevista con El Espectador se mostró en desacuerdo. “A mí no me parece conveniente llevar a las calles el trámite de las reformas, ni que aparezca presión de una rama del poder público hacia otra. Eso, a todas luces, es inconveniente”, dijo.

Desde el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia se pronunció y planteó la misma pregunta sobre la posible presión a las labores del Congreso. “Con mucha preocupación vemos que el presidente quiere organizar un nuevo paro nacional. Tenemos noticia de desplazamientos masivos desde el Cauca y lo que es más grave, publicidad en muchas emisoras invitando a esa marcha.

Preocupa como el Gobierno está organizando un nuevo paro nacional.



La senadora también aseguró que la marcha genera preocupación por una posible interferencia del Gobierno en las elecciones regionales, lo que dejaría en evidencia que la oposición no tiene garantías para hacer campaña. Este punto se relaciona con las quejas de otros sectores por la jornada de “Gobierno con el Pueblo” que el jefe de Estado lideraría en Bogotá, con encuentros en Kennedy, Engativá y Suba.

“Los impuestos de los Colombianos pagados a indígenas para que vengan a presionar las petroreformas y darle el apoyo que no merece este gobierno, que poco cuidado le ha prestado a las regiones”, dijo por su parte la senadora María Fernanda Cabal, en referencia a los contratos que el Gobierno le otorgado a algunas organizaciones indígenas que participarán en las marchas del 27.

El senador David Luna, de Cambio Radical, aseguró que el presidente está “desesperado por mostrar fuerza en las calles”. Su compañera, la representante Carolina Arbeláez, denunció que le ha llegado información sobre supuestas presiones de entidades públicas para participar en la jornada. “Con el ojo puesto en las estrategias que estarían usando para lograr masiva participación en la marcha a favor del Gobierno”, dijo.

Ese mismo mensaje lo han enviado otros congresistas de la oposición, quienes insisten en que durante la jornada de marchas de este 27 de septiembre estarán atentos a la posible participación en política del Gobierno, las presuntas presiones a funcionarios públicos y la financiación de los eventos.

