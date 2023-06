“Marcharé al lado del pueblo”: el llamado de Petro a movilizarse por las reformas

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que participará en las movilizaciones de este 7 de junio en favor de las reformas sociales de su gobierno. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de las trabas que se han presentado en el Congreso para discutir las reformas sociales del gobierno Petro, varios sindicatos de trabajadores convocaron una movilización para respaldar los proyectos. La cita es el miércoles 7 de junio, en el Parque Nacional, desde donde saldrá una marcha hasta la Plaza de Bolívar.

Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), allí estarán hasta la noche, “exigiendo y demandando la aprobación de las reformas laboral, pensional y de la salud”. El presidente Gustavo Petro anunció que participará desde las calles y que, además de apoyar las reformas, marchará “contra la impunidad.

“Esta vez no estaré en el balcón, marcharé al lado del pueblo trabajador y espero que quienes votaron para realizar un cambio en Colombia me acompañen ahora en todos los municipios del país”, dijo el mandatario. Aunque se esperaba la participación de todas las centrales obreras, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que es independiente al Gobierno y que, hasta el momento, sus integrantes no están autorizados para participar en la jornada.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aseguran que las marchas son necesarias, debido al estado crítico de los debates. Según ellos, este panorama obedece a “la campaña mediática de los poderes económicos y políticos del establecimiento neoliberal y de la extrema derecha en su contra, así como por el estrecho margen de tiempo que va quedando para aprobarlos, gracias a la dilación de diferentes fuerzas económicas, políticas y mediáticas”.

Cabe recordar que la reforma a la salud avanzó en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ahora deberá enfrentar su segundo debate en la plenaria, donde hay más cuestionamientos y parece más complejo que el Gobierno controle las bancadas para asegurar los votos necesarios.

La reforma laboral aún no se ha discutido en primer debate, ya que los partidos han desarmado en dos ocasiones el quórum decisorio. Liberales, conservadores y La U mantienen sus críticas frente a propuestas como el incremento en el pago de recargos y los cambios en las dinámicas de trabajo en plataformas digitales.

