“Estoy confiada, está en la mejores manos”: María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe

En una entrevista con el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, la esposa del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático habló de su familia, del estado de salud de su esposo tras un mes y una semana del ataque que lo dejó en cuidados intensivos y del menor de 14 años que atentó contra su vida.

Tarazona recordó las primeras horas después del atentado y la angustia que vivió con los primeros partes médicos. “Yo iba en la ambulancia, iba sosteniendo la cabeza de Miguel en mis manos, el neurocirujano le iba teniendo el cuello y yo le iba diciendo, ‘no te mueras, tenemos que llegar, tienes que ver a tu hijo, lo tienes que volver a abrazar, vuelve a mí. Y logramos llegar”, aseguró.

Según explicó, en la Fundación Santa Fe, cuando operaron por primera vez a Uribe Turbay, los médicos le dijeron que tenía muerte cerebral: “Me dijeron que Miguel se iba a morir, que era cuestión de horas”. Tarazona contó que en ese momento les dijo a sus hijas que Miguel no había logrado sobrevivir, por lo que les pidió enviarle mensajes de despedida; sin embargo, días después, aseguró, el doctor Fernando Hakim le comunicó que Uribe Turbay pasó a ser otro paciente y que empezó a recuperarse.

La esposa del político opositor confesó que lo más complejo del proceso ha sido explicarle a su hijo de 4 años, Alejandro, las razones de la ausencia de su padre. “Ha sido muy doloroso para mí ver a Alejandro sin su papá, y pensar que Miguel se está perdiendo cosas de su hijo que no van a volver, y no sabemos nada (...) Miguel está batallando fuertemente de la mano de Dios para volver a los brazos de sus hijos”, aseguró.

Sobre la salud de su esposo, María Claudia Tarazona dijo que no piensa en lo que va a pasar porque las cosas cambian muy rápido, pero dijo que tiene fe en su recuperación y que tiene confianza porque está en las mejores manos: “Yo entro, veo a Miguel con vida, su cuerpo caliente, su corazón latiendo su respiración, y agradezco por un día más de su vida, y con eso me quedo”.

Tarazona también se refirió al menor edad sicario y aseguró que no siente rabia contra él. “Cuando uno los 14 años empuña una arma en vez de estar pateando un balón, teniendo su primera novia, y tiene más habilidades para matar, el problema no está en él, el problema está en qué tipo de sociedad somos y qué tipo de país somos y cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumento para la guerra”, explicó.

Finalmente, habló de política y dijo que, por el momento, es un tema que no tiene nada que ver con ella y no tiene relevancia para el proceso que está viviendo.

¿Quién es María Claudia Tarazona?

Tarazona y Miguel Uribe Llevan nueve años casados, luego de que el político le pidiera matrimonio justo cuando terminó su período por el Concejo de Bogotá, corporación a la que llegó en 2011 con 25 años de edad y con el aval del Partido Liberal.

De hecho, fue la política su punto de encuentro, pues se conocieron en medio de la campaña que realizaba Uribe para llegar al Concejo. Los presentó una amiga para que se ayudaran mutuamente en sus carreras y aspiraciones profesionales: Uribe para llegar al cargo de elección popular y Tarazona para sus estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo Social Sostenible.

“Miguel me dijo ‘por qué no me ayuda a organizar el tema de voluntarios en la campaña’, y como es bien intenso me convenció”, contó Tarazona en un video publicado hace cinco años por el senador.

Y fue luego de este encuentro que dieron el paso para salir formalmente: “Empezamos a ver que las cosas funcionaban y decidimos ambos hacer la apuesta más difícil: estar juntos. Al final del Concejo le pedí que se casara conmigo”, contó Uribe en ese mismo video.

