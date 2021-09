María Fernanda Cabal raja de la mayoría de su bancada del Centro Democrático

La situación en el Centro Democrático no es la mejor. Miembros del partido han evidenciado las disputas que habría en la colectividad con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. Esto se evidenció en la respuesta que tuvo una carta en la que buena parte de la bancada el partido de gobierno manifestó su apoyo a la postulación de Óscar Iván Zuluaga.

Ese gesto no habría gustado a los otros precandidatos de la contienda del partido fundado por Álvaro Uribe. Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, entre otros habrían hecho comentarios contrarios a esta postura. Esta última tuvo unas duras palabras para con sus compañeros de bancada en un Space llevado a cabo en Twitter.

“Esa carta hizo daño”, aseveró de forma tajante Cabal, que habría interpretado dicha carta como un mensaje ofensivo de “no sirven solo sirve Óscar Iván”. La precandidata presidencial expresó sus molestias ante el contenido de la misiva, pero hizo la salvedad de que en ningún momento pelearía con Zuluaga, pues es cercana a este.

Más noticias del Centro Democrático

Además de criticar la misiva, Cabal lanzó duros señalamientos en contra de la amplia mayoría de sus firmantes. “Los congresistas creen que tienen un poder que no tienen”, dijo la senadora catalogada de ultraderecha. Luego pasó a cuestionar que gran parte de su bancada no es conocida, solo ella, Paloma Valencia y otros tres más, de los que no dio nombres.

“Somos una bancada de 52 a la que el país solo conoce 5, si es que los conoce. Puedo decir que estamos Paloma y yo porque nos reconocen porque estamos siendo combativas, enfrentando la maldad. El resto de los 52 son una vergüenza”, expresó la senadora Cabal.

A renglón seguido, esta hizo gala de sus afinidades con el partido de ultraderecha español VOX. “Deberían tener al menos 20 combatientes, como hace VOX, que eran poquiticos y crecieron en esta elección”, expresó la controvertida senadora del ala radical del uribismo.

Luego, señaló que parte del reconocimiento pasa por hacer un “activismo permanente” y tomó como ejemplo los partidos progresistas que se han posicionado en el último tiempo. “La izquierda es poquitos, pero se juntan, y vieran la maldad, porque la maldad es parte de su esencia. En cambio nosotros sabemos que la civilización se afinca sobre principios y valores que no pasan de moda. Como le digo yo a los mamertos”, concluyó.

Vea también: Uribe contradice a Duque y pide no modificar la Ley de Garantías

En ese mismo diálogo por plataformas digitales, la congresista del Centro Democrático aseveró que hay un cambio al interior del partido de gobierno, pues mantienen el caudillismo de Uribe, pero han dado pasos hacia una mayor reflexión interna y no solo lo que diga el expresidente.

La disputa por el asunto de la carta también pasó a un intercambio de trinos entre la senadora Paola Holguín y la senadora Cabal. La congresista antioqueña sacó del archivo una carta en 2017 en la que apoyaban, ambas senadoras, una posible candidatura de Zuluaga, a pesar de que enfrentaba el caso del hacker y de Odebrecht.

“Para la memoria, carta de apoyo al entonces candidato Óscar Iván Zuluaga (octubre 30 de 2017) firmada por María Fernanda Cabal. En democracia existe el derecho a elegir y ser elegido”, dijo Holguín. A esto respondió Cabal de forma categoríca para decir que eran apoyos diferentes.

“Apreciada Senadora, esa carta era para acompañar la inclusión de Óscar Iván Zuluaga en el abanico de precandidatos del CD en 2018. Muy diferente a la carta de hoy, que pasa por encima de un acuerdo previamente pactado. La memoria no puede ser selectiva”, dijo Cabal, que guardó silencio ante una última respuesta de la senadora Holguín, en la que dijo que ambos eran apoyos y que no se había roto ningún acuerdo.