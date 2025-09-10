Controversia en Centro Democrático por hundimiento de referendo por las regiones

La senadora María Fernanda Cabal respondió por su ausencia en la votación del referendo por las regiones. Foto: Archivo Particular

La ausencia de cinco congresistas fue clave para el hundimiento del referendo de autonomía fiscal promovido Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Tras superar el archivo luego de un doble empate en la Comisión Primera del Senado, la iniciativa no logró las mayorías necesarias para su paso a la plenaria, obteniendo solamente 7 de los 11 votos necesarios, en una votación que no contó con la presencia ni de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

El referendo buscaba que los recaudos a través de los impuestos de renta y al patrimonio pasara a ser competencia de las regiones y no del gobierno central. Sin embargo, la medida contaba con una importante oposición que se sustentó en un posible enriquecimiento de las principales capitales de país, mientras que departamentos “de segundo orden” padecerían la falta de recursos.

Asimismo, la bancada de Gobierno que ejerció la oposición al referendo, señaló que la mayoría de firmas de respaldo al proyecto fueron solamente recaudados en el departamento de Antioquia y el Distrito Capital. Y si bien la propuesta de archivo de la senadora Clara López nunca contó con mayorías, la división en la Comisión Primera tampoco le otorgó las mayorías al Referendo que posteriormente se hundiría.

Por el ‘Sí’ se reportaron los votos de Carlos Fernando Motoa, Jorge Enrique Benedetti, Óscar Barreto, Juan Carlos García, Alfredo Deluque, Julio Elías Chagüi y Jonathan Pulido. No obstante, las curules de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal estaban vacías al momento de la votación, así como las del Conservador Germán Blanco, que finalmente decantaron el hundimiento de la medida.

Aunque el Gobierno Nacional y sus aliados archivaron el #ReferendoPorLasRegiones ayer en @PrimeraSenado, quienes SÍ creemos en la descentralización y en la autonomía de los territorios empezaremos la búsqueda de alternativas en favor de la ciudadanía y un país más equitativo,… pic.twitter.com/aCZIQdBDZT — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) September 10, 2025

Para Rendón, “con esta decisión pierden las regiones y gana el centralismo. Celebran quienes quieren controlar la riqueza que se genera en las regiones pero que se concentra y maneja desde el asfixiante gobierno central”.

“Quienes se opusieron al referendo, porque se salieron después de haber dado el sí o porque lo votaron negativamente, le hacen un favor a Petro y al peligro que respresenta la concentración del poder en el nivel central. Siguen creyendo que desde un escritorio en Bogotá definen el destino de las regiones y la vida de los ciudadanos”, señaló el gobernador, en lo que se catalogó como una “pulla” a las dos parlamentarias del Centro Democrático.

Aclaraciones

Consultados por sus ausencias, los parlamentarios resaltaron que la votación se dio de forma rápida y no les dio tiempo algunos para llegar a la hora de la votación. Así lo señaló Germán Blanco (Conservador), quien además puntualizó que “en ese momento, ya percatados que no teníamos los votos, varios senadores se salen del recinto por cualquier circunstancia porque hay 15 concejales que había traído. En ese momento establecen la votación que no dura dos minutos”.

El parlamentario manifestó que su voto “no era determinante” e insistió en la necesidad de agilizar un proceso de descentralización, y ahora será a través de la ley de competencias que se cuenta con esta oportunidad.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal explicó que su ausencia a la votación fue por “organizar la ampliación de denuncia que presenté contra Gustavo Petro que presenté el año pasado y que llevaba tres aplazamientos”. La precandidata presidencial precisó que votó en doble oportunidad por negar el archivo del proyecto, por lo que allí quedaba en evidencia su interés de darle paso positivo por el Congreso.

La senadora también detalló que esperaba una intervención extensa por parte del coordinador ponente Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), por lo que estimó, podría adelantar este proceso. Respecto a Paloma Valencia, la también precandidata presidencial del uribismo prefirió no sumarse a esta controversia, razón por la que no emitió declaraciones al respecto.

En medio de los debates en la Comisión Primera de Senado defendí el Referendo de autonomía fiscal para las regiones como consta en esta grabación.



Hoy voté en contra de la proposición con la que pretendían archivar la iniciativa; posteriormente me tuve que salir a atender una… pic.twitter.com/otgYpVvKvy — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 10, 2025

