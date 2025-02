“Hubo participación internacional en el asesinato de Gaitán”: nieta del caudillo

María Gaitán Valencia, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, aseguró que su familia pidió al presidente Petro que solicitara al Gobierno de Estados Unidos que desclasifique los archivos sobre el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado

¿Conocían la petición del presidente Gustavo Petro de desclasificar los archivos que tenga Estados Unidos del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948? ¿Qué postura tienen?

Esa petición fue hecha por la familia Gaitán al presidente Gustavo Petro, de tal manera que se le ha solicitado a todos los gobiernos colombianos que la hagan desde hace ya varios, varios gobiernos. Pero esta es la primera vez que se acepta apoyarnos. La familia Gaitán, particularmente Gloria Gaitán, siempre ha solicitado a los gobiernos de Estados Unidos que desclasifiquen toda la información que tengan sobre Jorge Eliécer Gaitán, el gaitanismo y su asesinato. Porque a lo largo de los años nos ha llegado por distintos lugares información sobre la posible complicidad de la CIA y el FBI en el complot para asesinar a mi abuelo.

Directora, si se llegaran a conocer esos documentos, ¿qué implicaciones habría?

Sabríamos la verdad. Por eso, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica lo que más nos empeñamos es saber la verdad del origen del conflicto y saber la verdad de quiénes han sido los actores que han dinamizado históricamente el conflicto.

Sobre los implicados en el asesinato de mi abuelo, siempre hemos sabido que no solamente fue participación local, sino internacional, desde Estados Unidos. Eso nos permitiría poder entender cuáles fueron las motivaciones más allá de lo que nosotros hemos encontrado al respecto.

¿Cree que en la petición a Estados Unidos influyó la importancia de la figura de Jorge Eliécer Gaitán en el presidente Petro?

Jorge Eliécer Gaitán luchó por la restauración moral y democrática de la República, que es uno de los fundamentos en los cuales el presidente Gustavo Petro se ha basado para proponer el cambio en Colombia. Y a hoy sabemos que la restauración moral es prioritaria y Colombia sigue siendo un país altamente desigual y por eso bogar por la democracia hace parte de los ideales de Gaitán.

Por otra parte, en el Plan de Desarrollo logramos incluir el artículo 24 que permitiría que se volviera a tener en cuenta la terminación de la obra del Exploratorio Nacional, que es el espacio que les rinde honores no solamente a Gaitán sino a su legado.

Esta semana anunció su salida de la delegación de la mesa con el Clan del Golfo por el uso de la imagen y el nombre de su abuelo, ¿la desclasificación podría reafirmar la imagen de Gaitán para que el grupo narcoparamilitar la utilice?

Mi retiro es más en protesta al coordinador de la delegación. Acepté ser parte de la delegación para hablar con estos grupos ilegales violentos sobre la equivocación que estaba cometiendo de utilizar el nombre de gaitanismo para una lucha que es absolutamente opuesta a la lucha gaitanista.

Y la decisión de renunciar fue un video que salió el pasado 3 de febrero, donde el coordinador de la delegación, Álvaro Jiménez, vuelve a hablar de esta gente como de que nunca los llamaríamos y que además era importante que se hablara del tema de por qué están utilizando equivocadamente y están además trastocando el ideario gaitanista.

Nunca fue posible entrar ni siquiera en una conversación epistolar con el grupo, con el Clan del Golfo, para que habláramos de gaitanismo. Era importante que ellos supieran qué es realmente el gaitanismo y que no tiene nada que ver con las acciones violentas que están cometiendo.

Pero no es nuevo que ellos se autodenominen como “gaitanistas”...

Fue esta delegación la que se sometió a esa, digamos, demanda del Clan del Golfo. Si bien es cierto que anteriormente se vienen llamando así, incluso el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque tenían la orden de siempre llamarlos Clan del Golfo y jamás mencionarlos como ni “Autodefensas Gaitanistas” ni aún menos como “Ejército Gaitanista”. Es esta delegación, principalmente Álvaro Jiménez, el que decidió traicionar la razón por la cual yo entré a ser parte de la delegación.

En esos términos yo no entro porque me preocupa que algo que se habló, algo que se pactó, algo que se acordó, sea traicionado con un video que no da fe de la palabra que habíamos establecido.

¿Usted alcanzó a participar en reuniones con el Clan del Golfo?

Jamás, jamás. Nunca se lograron, siempre fue el coordinador. Nosotros lo que logramos con los otros compañeros de la delegación, fue ir a territorio a conversar con la gente y la idea era sistematizar lo conversado para poder fortalecer la sociedad civil y eso nunca se avanzó al respecto.

