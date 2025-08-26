Ordenan al Consejo Electoral resolver escisión del MAIS en menos de cinco días

Representante a la Cámara y María José Pizarro, congresistas del Pacto Histórico, en conferencia de prensa titulada “Avanza el Pacto”, para hablar sobre las elecciones regionales 2023 (izq-der). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá le ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) resolver en menos de cinco días hábiles la petición de escisión del partido MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social) realizada por la senadora María José Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landinez, quienes buscan tener partido propio bajo el nombre de Progresistas.

Lea: Pelea en la cúpula del CNE impactaría en dos decisiones clave para el petrismo.

Aunque el propio MAIS autorizó la división de la colectividad, el caso no ha avanzado significativamente en el CNE, que le repartió el caso al magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador) desde inicios de 2025. Y si bien el togado ya tiene la ponencia lista para someterla a votación en sala plena e incluso se tenía fecha para el caso, él decidió retirarla.

El fallo del tribunal se da luego de que la senadora Pizarro presentara una tutela por la vulneración de sus derechos a “elegir y ser elegido, participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” y “al debido proceso administrativo”, pues han transcurrido más de cuatro meses sin que la petición de división del partido haya tenido movimiento alguno, como lo indica el mismo documento.

“Ordenar al CNE para que, dentro de un término no superior a cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, expida el acto administrativo que resuelva la solicitud de la representante legal del partido político Progresistas”, se lee en el fallo.

La escisión del MAIS es clave, pues Pizarro, Racero y Landinez buscan ser parte del Pacto Histórico para 2026, contrario a lo que determinaron las directivas de la agrupación indígena, que no quieren renunciar a su personería jurídica para irse con el Pacto como partido único. Los congresistas están “amarrados” a la determinación del MAIS y por ello buscan salirse legalmente de él, pero sin quedar sin aval.

De aprobarse la escisión, Progresistas se convertiría en un nuevo partido, recibiendo personería jurídica. Luego de esto, la nueva colectividad renunciaría a la personería para así poder irse con el Pacto, que también está pidiéndole al CNE aprobar su fusión.

***

En desarrollo

