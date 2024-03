María José Pizarro solicitó medidas de protección contra “Jota Pe” Hernández

Senadores "Jota Pe Hernández" y María José Pizarro. Foto: Archivo

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, radicó ante la Comisión de Ética del Senado una queja disciplinaria contra el senador de la Alianza Verde “Jota Pe” Hernández por sus comentarios, gritos y acciones, especialmente en la plenaria del pasado 12 de marzo, cuando el congresista también le alzó la voz al ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La congresista no solo pidió la apertura de la investigación, también solicitó medidas de protección para que Hernández se abstenga de acercársele, grabarla o difundir sus mensajes en los que “se humille, insulte o atente”. En la petición también fueron vinculadas otras mujeres, como el de la vicepresidenta Francia Márquez.

“Ya no me siento segura en el Congreso, luego del último hecho que conoció la opinión pública, los siguientes días que sesionamos, ocurrieron acciones que silenciosamente he tenido que callar y ya dan cuenta de un patrón de violencia que se viene dando desde hace más de un año”, indicó Pizarro.

#EnVivo Declaración sobre la queja disciplinaria que presenté contra el senador del Partido Verde JP Hernández, por la sistematicidad en la violencia política que ha ejercido reiteradamente contra congresistas y la vicepresidenta @FranciaMarquezM. #CalladasNuncaMás… pic.twitter.com/una7g0lAnf — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 22, 2024

El senador, por su parte, ha reiterado que Pizarro le dijo que se comportaba como un perro rabioso, calificándolo como violencia. La frase tuvo lugar cuando Hernández interrumpió varias veces a la congresista y alzó la voz en medio de la plenaria del 12 de marzo, cuando se realizaba la moción de censura contra el mindefensa.

Desde su partido, algunos militantes han pedido la expulsión inmediata de Hernández, apuntando que no representa los valores de la colectividad.

