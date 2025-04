Mauricio Lizcano, a la Presidencia.

Eso sí, Lizcano asegura que no se puede tapar el sol con las manos y que en el gobierno Petro hubo errores. Defiende el fuero personal del actual presidente y lanza pullas contra Armando Benedetti, Laura Sarabia y Álvaro Leyva, a quien le dice que no tiene presentación eso de enviar cartas públicas hablando de supuestos problemas personales del presidente: “Si hubieran ocurrido, y si él hubiera visto alguna irregularidad, ha debido denunciarla en su momento, no un año después”.

Lizcano dice que no les consta que el presidente Petro haya cometido irregularidades en su gobierno.