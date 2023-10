Combatir la corrupción y la inseguridad, las prioridades de Mauricio Tobón Franco

Mauricio Tobón Franco, candidato a la Gobernación de Antioquia. Foto: Cortesía

Cuéntenos un poco de su trayectoria.

Soy economista de la Universidad EAFIT, especialista en ciencias políticas de la UPB y un AMP en administración de negocios en el Instituto de Empresa de Madrid. Mi vida profesional la he dedicado a hacer empresa. He fundado empresas de tecnología, medios y agricultura que hoy son exitosas. He sido Concejal de Medellín, creador del Fondo Emprender del Sena y Gerente del IDEA.

¿Ha ocupado cargos públicos?

Sí, concejal de Medellín 2004 – 2007 y gerente del IDEA 2016 - 2018.

¿Por qué quiere ser gobernador de su departamento?

Quiero luchar de frente contra la corrupción que tiene aguantando hambre a miles de antioqueños y devolverle a los más pobres la plata que los políticos se están robando.

¿Qué partidos o movimientos políticos respaldan su aspiración?

Ninguno, mi candidatura es de los ciudadanos.

¿Ha tenido, o tiene, alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal?

No.

De ganar las elecciones, ¿cuál será su principal lucha en la gobernación de su departamento?

La lucha contra la corrupción, propiciar las condiciones para que haya empleo y combatir la inseguridad.

¿Cuáles serían sus tres primeras acciones como gobernador?

1. Hacer un llamado a los empresarios y a la institucionalidad para establecer una mesa por la reactivación y el crecimiento económico

2. Reactivar los consejos de seguridad subregionales con las fuerzas militares y de policía que nos permitan devolverle la tranquilidad a los antioqueños

3. Implementar el programa Todos contra la corrupción en el que a través de veedurías ciudadanas vigilaremos que no se pierda un peso en la contratación del departamento.

¿Cuál es el problema prioritario en su departamento y cómo pretende atenderlo?

La falta de oportunidades, las cuales daremos apostándole a estrategias que nos permitan generar crecimiento económico, una de ellas será devolverle la credibilidad al departamento para que llegue nuevamente la inversión por parte de la empresa privada, lo cual generará más empleo.

¿Cómo califica la gestión del gobernador actual de su departamento?

Mala.

¿Cómo califica la gestión del presidente Gustavo Petro?

Desastrosa.

