Este lunes, el partido Alianza Verde (PAV) socializó los resultados que arrojaron tres encuestas sobre el camino que debe tomar la colectividad de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Aunque los datos no son concluyentes, es decir, que no serán decisivos a la hora de elegir qué hacer, fueron solicitados por la organización para ayudarse a despejar el nublado camino que, todavía hoy, mantiene dividido a sus miembros: ¿juntarse con la Coalición de la Esperanza o con el Pacto Histórico?

Las encuestas fueron realizadas por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y EcoAnalítica. La primera firma realizó una encuesta únicamente a los simpatizantes del partido verde, a quienes sus directivas definieron como “personas que estarían dispuestas a votar por el PAV, o que en el pasado votaron por este”, localizadas en 15 ciudades principales o medias, dice su ficha técnica. La segunda firma desarrolló las otras dos encuestas: una dirigida a 1.519 ciudadanos simpatizantes de 16 ciudades, y otra conducida a los electos verdes (concejales, ediles, diputados y congresistas).

Aunque se hicieron varias preguntas, en las tres mediciones hubo coherencia en dos resultados supremamente relevantes para la organización de cara a 2022. Por un lado, los participantes manifestaron que creen que la Alianza Verde, en primera vuelta, debe buscar la unidad entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza. El 55 % de los simpatizantes encuestados por Ecoanalítica afirmaron que quieren esa unión entre el ala alternativa, frente al 36 % que dijo no quererlo. El 9 % expresó que no sabe y tampoco responde.

Ecoanalítica también hizo esa pregunta a los elegidos verdes y las respuestas giraron en un mismo sentido. El 69 % de los participantes dijeron que sí querían la unidad, mientras que el 29 % dijo que no, y un 2 % registró que no sabía. A la par, en la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, el 67 % de los votantes respondió que sí quería esa unidad, en contraste con un 30 % que manifestó negativamente a esa propuesta. Solo el 3 % dijo que no sabía.

De tener que escoger un camino, Coalición de la Esperanza gana

En contraste, en la pregunta sobre qué camino escoger, también hubo una tendencia clara en las respuestas: los participantes en todas las encuestas decidieron que, entre la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico, preferían que en la primera vuelta el partido verde se aliara con la primera unión, que es donde están los precandidatos Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, entre otros.

En la encuesta del CNC, el 53 % dijo que prefería alianza en primera vuelta con la Coalición, mientras que el 37 % votó por hacerlo con el Pacto Histórico. La realizada por EcoAnalítica a los electos verdes arrojó que el 50 % quiere con la Coalición de la Esperanza, el 37 % con el Pacto de Gustavo Petro y el 34 % con ninguno. Finalmente, el 41 % de los ciudadanos encuestados por EcoAnalítica eligió irse en primera vuelta con la coalición de Sergio Fajardo, mientras que el 35 % de los que respondieron al sondeo optaron por el Pacto Histórico.

Vale la pena aclarar un dato: en las tres encuestas, esa pregunta estaba viciada porque a la hora de realizar la averiguación, la pregunta incluyó a Alejandro Gaviria como parte de la Coalición de la Esperanza, una afirmación errada pues, al momento de hacerse la medición ( y todavía hoy) Gaviria se está lanzando desde la independencia y no ha aceptado unirse a la consulta de esta alianza.

Por otro lado, en las dos mediciones hechas por EcoAnalítica, fueron mayoría los encuestados que afirmaron que el partido verde debe buscar alianzas en la primera vuelta presidencial. El 55 % de los elegidos verdes (que tienen credencial del partido) consideraron eso favorable, por encima del 44 % que expresaron que la colectividad debía buscar la Presidencia con candidato único. A la par, el 47 % de los simpatizantes vieron favorable ir en alianza, mientras que el 44 % de ellos prefirieron candidatura única y solitaria.

Nota del editor: Inicialmente, esta nota se tituló “Tres encuestas confirman que verdes prefieren estar en la Coalición de la Esperanza en vez del Pacto Histórico”. Se hizo así porque a este medio le fue entregada un PDF con lo que se suponía era la totalidad de las encuestas de Ecoanalítica, realizada a simpatizantes y militantes elegidos. En esos documentos figuraba una pregunta que arrojaba los resultados favorables hacia la Coalición de la Esperanza, razón por la que se decidió darle prioridad a ese dato. Sin embargo, horas después la colectividad alojó en su página web las tres encuestas en mención y encontramos que nos entregaron una encuesta incompleta, que seguro circuló y llegó a manos de otros medios. Encontramos que a los documentos que conoció este diario les borraron esta pregunta: “¿Cree que la Alianza Verde, en la primera vuelta presidencial, debe buscar la unidad entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza?”. Una vez nos enteramos del error, decidimos cambiar el titular a uno más exacto, que es el que encuentran actualmente en este artículo.

Acá encuentra la ficha técnica de las encuestas: