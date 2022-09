“Me dicen que renuncie, pues que me venzan en las elecciones”: Jorge Iván Ospina

Para Jorge Iván Ospina, se quiere socavar el interés de personas cercanas al presidente Petro. / Alcaldía de Cali Foto: NELSON RIOS - NELSON RIOS

Jorge Iván Ospina es el alcalde de las cinco ciudades principales con peor imagen. Su gestión en la pandemia y en el estallido social no fue recibida de buena manera por un amplio sector del pueblo caleño, que hasta comenzó acciones para revocar su mandato. Dichas iniciativas no surtieron efecto y ya estaba cosechando mayor aceptación dentro de sus gobernados. Sin embargo, un escándalo de presunta corrupción en Emcali volvió a golpear su imagen y sirvió de plataforma para sacar otros escándalos de su mandato. Como ya no hay tiempo para la revocatoria, ahora se agolpan los pedidos para que renuncie, incluso la exigencia viene de cercanos a su gobierno, como el Polo Democrático.

Ante la controversia, el alcalde de la capital del Valle del Cauca habló con El Espectador sobre varios de los casos de presuntas irregularidades, corrupción y supuesto mal gobierno. Ospina respondió a ellos y calificó todos los señalamientos como un intento por dañar su proyecto político y dañar liderazgos futuros, como sería el de su hermano, Mauricio Ospina.

¿Está Cali en crisis? ¿Qué pasa?

Es una forma inapropiada de adelantar la política La política se puede hacer con evidenciar daños, cuando ocurre, o se puede hacer a partir de solucionar los problemas de la sociedad. Hay una bajísima calidad de la política cuando se construye desde el rumor, el estigma y la construcción mediática inapropiada.

Dicen que su hermano Mauricio es el poder detrás del poder...

¿Esos señalamientos no serán porque es talentoso y es un hombre con grandes capacidades de orden técnico? ¿No será porque se quiere socavar el interés de personas que tenemos un proyecto histórico con el presidente Gustavo Petro, que nacimos desde el M-19 y firmamos los acuerdos de paz del año 90? ¿No será que esta sofisticada estratagema tiene como fin aislar cuadros?

Y dicen que para los contratos hay primero que hablar con su hermano que con usted... El problema real es que su hermano estaría metido en la contratación de la ciudad.

A mí me gustaría una evidencia en audio, fílmica, documental o física frente a eso que dicen. Ojalá tuvieran algo que pudiese pasar del rumor a la certeza. Yo soy mucho mayor que mi hermano, 10 años, y soy el que ha asumido las responsabilidades de Cali por segunda ocasión y soy el líder de un proceso y tengo un carácter muy claro, entonces yo quisiera que demuestren eso.

En un momento dijeron que mi hermano tenía una oficina en la alcaldía y otra en Emcali, y pues en este momento de tanta vigilancia y de hiperconexión habría podido salir fácilmente una foto de esas oficinas. Yo creo que detrás de esto hay una construcción muy dañina de la dignidad de las personas. Quiero preguntarles: ¿han visto algún documento, evidencia, registro o foto en relación a mi hermano? Ustedes observan y no existe. Aquí lo que hay es un matoneo para sacar de circulación prospectos y liderazgos de mucha importancia como lo puede hacer Mauricio en el futuro.

¿Cuál es el rol de su hermano en la alcaldía?

Absolutamente ninguno, pero es un hombre que se dedica a los temas ambientales. Es muy triste que los que ocupamos una alcaldía o una curul tenemos a nuestras familias sufriendo tanto. Yo creo que no hay nada peor para un político que su familia, debido a que no pueden trabajar sin que los escenarios se le comiencen a limitar.

¿Y ese hermano suyo tiene negocios con la alcaldía?

No (risas), cómo se les ocurre. Es una ilegalidad, una inhabilidad, incompatibilidad y una falta de ética que nunca haría. No lo hice en el anterior gobierno, no lo hice en ninguno de mis cargos, no lo voy a hacer ahora.

Sería una torpeza...

Es un tema muy triste que los hermanos de muchos alcaldes y gobernadores podrían hacer tareas muy importantes en procura de la cuestión pública y podrían hacerlo con lujo de detalles. Al final hay una especie de aprendizaje genético y familiar. Pero en lo público nos hemos encargado de que esa especie de aportes no se pueden llevar a cabo. Aún así soy respetuoso de esa cultura política que se ha instalado. A mí me da tristeza con los hermanos y hermanas de los alcaldes y gobernadores, porque tienen que estar marginados de la actividad pública.

Sobre los contratos, ¿hay fraccionamiento de estos en Cali?

No.

¿Seguro? ¿Y en los temas del aseo?

No hay, porque el aseo en Cali está en manos de particulares con una concesión firmada antes de que yo llegara. Esos contratos ya estaban. Pero es bueno que me pregunten sobre ello, porque nos lleva al contexto de hoy. Nuestras Empresas Municipales de Cali (Emcali) sufrieron una transformación en su objeto social por orden mía. Quisimos ampliar su objeto para que pudiera asumir la recolección de los residuos, como lo hace EPM. Dijimos que eso era lo que queríamos hacer desde 2024, cuando se acaba el actual contrato. Pero solo era que dijéramos que queríamos administrar nuestros residuos para que se viniera una andana de daño reputacional a nuestra empresa. Volviendo al tema del aseo, ¿usted no tiene firmados, como dicen algunos concejales, más de 12 contratos sobre un solo tema con una misma empresa?

No es cierto. La alcaldía no opera los procesos de residuos de la ciudad de Cali. El presidente Uribe intervino nuestra empresa de aseo, lo hizo con propósitos liquidatorios, y entonces la superintendencia contrató con operadores privados la recolección de las basuras en Cali. No tenemos que ver nada.

¿Y los contratos de mayor cuantía no son dirigidos?

No es cierto. Los contratos se instalan en el Secop y se convoca a todas las empresas públicas y privadas que quieran prestar ese servicio y se lo ganan las entidades que tienen la experticia, capital de trabajo e idoneidad. Es apenas lógico que si uno hace puentes, pues gane contratos para hacer puentes y si hace carreteras, pues que gane contratos para hacer carreteras. Lo que sí es cierto es que algunos de estos contratistas ya han contratado anteriormente con la alcaldía. ¿Pero eso es un delito? Todo se ha hecho bajo la ley.

Pero es que quienes se los ganan son siempre los mismos...

¿Pero si se los gana el mismo que lo ha venido haciendo muy bien desde otras administraciones? Es algo sobre lo que yo no puedo incorporar una angustia sobre ese proceso público.

Frente al tema del escándalo Emcali, las denuncias vienen de hace mucho tiempo atrás, ¿por qué solo ponerle atención ahora?

Porque las organizaciones sindicales suelen adelantar denuncias infundadas, irresponsables y a las cuales uno no les da crédito. En ese sentido, si yo funcionara de manera reactiva en cada denuncia, pues perdería la confianza y la perspectiva para poder gerenciar una empresa.Hay otra cosa importante, Emcali no es una empresa generadora de energía. Como no somos generadores, compramos para distribuir y comercializar. Ese proceso es lo que genera un delta que permite que la empresa funcione. Cuando compramos para distribuir y comercializar, de cada 100 gigas de energía que compramos, se nos pierden 9,92. No se pueden facturar. Pagamos por ellas pero no las cobramos. Por eso nuestra decisión en la junta fue que se despliegue un programa que reduzca esas pérdidas. Esta propuesta es de medición inteligente y permite reducir las pérdidas. Ese es un proyecto de $216.000 millones, es harta plata, pero el proyecto fue planteado para recuperar la inversión en cinco años. Ese es el contrato de la controversia.

Adelantamos la licitación desde hace tres años y solo hasta ahora vienen las preguntas y dudas. Unas son por adendas y no entienden que las adendas es porque los que licitan hacen observaciones. Luego cuando se cierra el contrato es cuando ven lo de ese televisor de $47 millones. Y entonces se denuncia, y yo me asombré en un primer momento. Cuando escuché la defensa del gerente de Emcali fue que me preocupé. Fue algo muy yupie decir que por qué se va a preocupar por un televisor de $47 millones en un contrato de $216.000. Esa no es una respuesta, y por eso sale el gerente. Inmediatamente suspendimos el contrato. Cuando hablamos con los estructuradores, me dicen que no es un televisor. Lo que pedimos es un sistema inteligente para una sala de crisis, que incorpora un televisor. Eso es un producto para una sala de crisis para un centro de control altamente inteligente que evalúe nuestra estrategia. Yo lo que hago es mostrarle a la Fiscalía lo que dice la denuncia y lo que dicen los estructuradores. Le pido que lo evalúe, porque no quiero ser parte.

Más allá de ese tema del televisor, se venía hablando de otros elementos, como que los contadores no cumplen con los requerimientos. ¿no cree que una contratación de tres años debió haberse revisado con más detalle antes?

Siempre se ha revisado. Los estructuradores me dijeron que los medidores estaban habilitados por la norma más reciente. Lo que pasa es que hay un interés subjetivo de que esta empresa no reduzca sus pérdidas, mejore su competitividad y se ahorre $50.000 millones anuales que normalmente provee y que nunca son pagados por el cliente.

El senador Alexander López es uno de los que ha venido adelantando las denuncias, ¿está insinuando usted que hay algún interés político por parte de él?

No, yo creo que hace una denuncia genuina. Él fue trabajador de Emcali y hace una denuncia para que no vaya a haber un evento irresponsable. Lo que creo es que no leen todo.Entonces las denuncias que desarrollan se quedan cortas. Por ejemplo, las denuncias sobre el tema Klarzen, para construir una planta de energía solar. Yo voy y pregunto por ese contrato, y me dicen que debe revisarse en el momento procesal adecuado. Cuando lo hicieron, terminaron el proceso de contratación. En este proyecto y en el de la medición inteligente no se ha entregado un peso, no hay un daño y no existe una posibilidad de que se haya perdido un peso de Emcali.

Usted dice que no se ha perdido ningún peso, pero que hayan seguido con el contrato por más de tres años, en el caso de los medidores inteligentes, ¿no es una muestra de irregularidades?

No, eso lo que hace referencia es a la complejidad contractual del Estado colombiano, lo difícil que se ha vuelto contratar en nuestra sociedad. También hace referencia a los procesos hipervigilados. Yo estaría muy angustiado si me dicen que entregaron $25.000 millones y no aparecen, o que se le dio la plata a una empresa de cajón. Pero en este caso tengo que decir con toda frescura que no se han entregado los dineros.

Pero hubiese pasado si no hacen las denuncias a tiempo...

No creo, porque tenemos los mecanismos adecuados para que en el debido momento del proceso contractual se tomen los correctivos. Es algo muy subjetivo decir si no hubiese hecho, no hubiese pasado. Están demeritando a nuestros comités evaluadores cuando han sido muchos los procesos que hemos suspendido sin hacer la alharaca que están haciendo ahorita.

Usted habla de que salió el gerente, pero si no han encontrado irregularidades, ¿por qué se cobraron su cabeza?

Por el daño reputacional que sufrió la empresa. Esto que estoy haciendo acá, lo tendría que haber hecho el gerente. Los gerentes no pueden ser despectivos con ese tipo de contrataciones. Hay que cuidar las monedas, porque los pesos se cuidan solos. El tema reputacional forma parte integral de la gestión de un gerente. Cuando al gerente Juan Diego le preguntaron por lo de los televisores, y yo lo llamé, volvió a decir que $47 millones en un contrato $216.000 millones es el 0,003%, no es lo importante en un contrato que pretende ahorrar $50.000 millones. Así no se contesta en relación al dinero público.

Hay algunos que dicen que usted no está aceptando la responsabilidad política por el escándalo, tanto que están pidiendo que en la escogencia de la próxima gerencia no tenga intervención suya...

Es interesante. Yo tengo un gasto político por haber nombrado al gerente, pero a las personas hay que honrarlas y en su administración hubo grandes logros. Somo una sociedad de Saturnos devorando a sus hijos y no honramos. Yo no puedo decir que el gerente Juan Diego Flórez fue un irresponsable, solo que fue un despectivo frente a esta discusión y por eso ya no está con nosotros.

Otros dicen que las denuncias de Emcali sirvieron para que se conociera la injerencia de Juan Carlos Abadía en su Alcaldía...

La gente me conoce, ¿ustedes creen que sería lo que soy si fuera trabajador de Abadía? Eso lo sabe Cali. ¿Creen que mi formación, criterio e independencia hacen que yo sea un trabajador de él? Yo he sido elegido dos veces alcalde con capital electoral y proyecto político propio. Por eso desestimo esas miradas. Sé que es un activo tóxico tener cerca a Abadía y por eso lo quieren relacionar conmigo. Quieren aumentar mi deterioro en la imagen. ¿No les parece muy raro que después de las denuncias de Emcali, ahora montan las audiencias de la Procuraduría? ¿Cómo así que apenas tres días después de lo de Emcali montan ese tema? Yo sí creo que hay una aplicación perversa.

¿Está insinuando una persecución política desde la Procuraduría?

No, es que se vuelve tan común la palabra que yo no la uso. Lo que creo es que hay una intención de deteriorar una causa y una estructura políticadespués de dos momentos complicados: el tema de la pandemia y el del estallido social.

Hablando de la Procuraduría, hay un informe que dice que usted contrató el 51 % de forma directa... Su defensa fue que eso en su mayoría son convenios interadministrativos, pero se supone que la contratación directa debería ser la excepción y no la regla. ¿Por qué volvió esta modalidad una costumbre? ¿No favorece a las sombras sobre su alcaldía?

Ese es un tema muy complejo. Cuando se está en pandemia se deben vacunar a las personas. Debíamos poner cinco millones de vacunas. Para eso contratamos al talento humano. Las EPS y las prestadoras de salud no fueron las que respondieron al tsunami del COVID, fuimos nosotros. La alcaldía ejecutó el 67% de las vacunas. Pusimos megacentros de vacunación y varias modalidades vacunación, y eso nos demanda contratación directa por parte de los hospitales, no la alcaldía. Esos contratos eran de tres meses y se iban renovando. Lo que pasa es que la Procuraduría sumó los contratos de la Gobernación, entidades descentralizadas, empresas sociales del Estado y la Alcaldía, y todo a mí. Habla de $2,8 billones contratados directamente, cuando mi presupuesto de inversión es $600 mil millones anuales. Tendría que haber estado cinco años en el gobierno para alcanzar ese monto. Eso es una cosa, lo otro es que las relaciones con otras entidades estatales se hacen a través de convenios interadministrativos para que presten distintos servicios, y eso no es un tóxico, es que así se hacen esos contratos. ¿Acaso eso es malo?

Pero la Procuraduría tiene un argumento y es que debe primar la licitación y la libre competencia, ¿no cree que esos convenios interadministrativos terminan cerrando y dando pie a irregularidades?

No, porque era el momento en que estábamos. Teníamos una pandemia y un estallido social, y teníamos que dar una respuesta rápida. Lo que pasa es que querían entregarle a grandes conglomerados esos contratos, y no les importa romper los procesos comunitarios. Es un modelo errado lo que ellos piden.

Pero es que el principio básico de gobernanza es que debe primar la licitación y el concurso...

Depende del proyecto. Por ejemplo, si se construye una casa, arregla las vías o se compra productos estandarizados, pues sí. Pero digamos, una de las controversias ha sido por el contrato con Emcali para proveer internet a los colegios públicos. ¿Acaso lo que quieren es que lo entregue a un privado cuando tengo una empresa pública que tiene esa capacidad? ¿Por qué no puedo hacerlo con la empresa pública?

¿Pero la solución no sería que la empresa pública entre a competir?

No, señor. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de complementar nuestros esfuerzos públicos sobre todo cuando se tratan de entidades que pueden generar recursos y así proveer recursos a su propio ente territorial. Digamos, si Emcali tiene todas las capacidades prestar el servicio de internet, y al mismo precio, ¿por qué tengo que hacerlo con otra entidad? Yo estaría asustado si le entrego a Emcali algo para lo que no está preparada. Ahí sí podrían meterme preso, pero que yo haga esto tan pertinente, pues no.

Alcalde, pero si hace lo mismo y con los mismos precios, ¿no habría un mismo resultado si recurre a la licitación? ¿No le daría transparencia al proceso?

No, no comparto eso. Yo no puedo creer que me vayan a castigar porque he convenido con mi propia empresa pública el servicio del internet para los colegios de la ciudad. Lo que pasa es que hay unas personas interesadas en que cada vez más lo público no tenga posibilidad. Yo no estoy de acuerdo con ello. No me pueden acusar de falta de transparencia o de falta de responsabilidad. Al contrario, me pueden poner que mejoré una empresa que había perdido dinero y el aprovechamiento de un activo que puede ser ocioso.

Hace cuatro años hubo gran controversia en su aspiración, ¿no le está dando la razón a los que rechazaron su candidatura?

¿No será más bien que la gente no se mete donde hay un ganador?. Hay personas que no se meten en determinados proyectos porque reconocen que hay liderazgos grandes y saben que no pueden ganar. Recuerden que a 10 días de las elecciones me imputaron cargos y yo hice una huelga de hambre. Me había puesto mal porque la imputación era por un tema que yo había denunciado hace 10 años. y ahora miren lo que ha pasado, no me han llamado a las audiencias. Yo les digo que no es forma de hacer política.

Algunos, que ni siquiera son opositores, como Alexánder López, piden su renuncia y señalan lo que pasó en la pandemia, el estallido social y estos escándalos... ¿qué les responde?

He preguntado cuáles evidencias tienen y cuáles son los escándalos ciertos. Atendí una pandemia y me siento orgulloso de la forma en la que lo hicimos. También atendí un estallido social y me siento muy bien de que Cali no haya terminado en una guerra. Y estoy dando la cara sobre este nuevo tsunami, muy construido. Me dicen renuncie, yo les respondo que me venzan en las elecciones. Yo no les voy a renunciar frente a tantos temas externos: una pandemia que solo ocurre una vez cada 100 años, un estallido social que nunca antes se había tenido y un evento en Emcali a partir de una construcción política y mediática.