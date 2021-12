“Me encantaría que Petro fuera mi vicepresidente”: Roy Barreras

Roy Barreras llegó este año al Pacto Histórico, junto a Armando Benedetti, tras salir del Partido de la U.

Roy Barreras ha tenido un paso ondulante por la política: el liberalismo y partidos como Cambio Radical o la U, cuando todavía era una colectividad uribista, y luego acompañó al expresidente Santos. Para algunos, que ahora esté en el Pacto Histórico (PH) es una advertencia sobre el impulso que puede darle a esa coalición, que él mismo define como de centro-izquierda. En un mes clave para la campaña, el congresista habló sobre cómo la ve, un eventual gobierno y lo que lo une y lo distancia del petrismo.

¿Está completo el Pacto Histórico? ¿A quién más esperan o están dispuestos a recibir?

Mientras las demás coaliciones saltan en pedazos por egos, el PH cada vez tiene más fuerzas políticas. La llegada de Camilo Romero, con media bancada de la Alianza Verde, nos fortalece y esperamos la llegada de otros dirigentes liberales para generar un bloque fuerte.

Cuando habla de dirigentes liberales, ¿se refiere a Luis Fernando Velasco y Luis Pérez?

Velasco tendrá que resolver un asunto interno que puede ser positivo, porque después de la ruptura de César y Alejandro Gaviria podría ser el candidato del liberalismo dentro del PH. Eso me ayudaría a equilibrar el mensaje de que somos una coalición de centro-izquierda donde Petro le habla a la izquierda y yo al centro, pero Velasco y otros también son centro.

¿Por qué a muchos les produce miedo un gobierno del PH?

Porque será un gobierno estable, equilibrado, seguro, que respete la vida digna, la libertad, la propiedad privada y la libre empresa. Ese será el gobierno del PH, sin miedos. Yo espanto esos miedos.

Se dice que usted, Camilo Romero o Francia Márquez compiten por ser fórmula de Petro. ¿Lo ve así?

La regla de oro es que no será el capricho de ninguno el que defina la fórmula presidencial, sino los ciudadanos en las urnas. Quien gane la consulta será candidato o candidata a la Presidencia y quien quede segundo será su fórmula.

¿Cómo va la conformación de listas al Congreso? ¿Qué tanto espacio tendrá cada movimiento del PH?

Somos la única fuerza política que garantiza una lista paritaria. Reto a las demás coaliciones a que hagan una lista cerrada y en cremallera. La propuse en el Acuerdo de Paz hace cinco años cuando firmé la paz con las Farc. Parte de la reforma política implicaba enaltecer a las mujeres. La lista además incluirá afros, indígenas, campesinos, empresarios, exministros, etc., y será la que saque del Congreso a los viejos partidos, derroque al uribismo y garantice gobernabilidad del PH.

En esta campaña muchos políticos se han movido al centro, ¿por qué?

Están desesperados por montarse en alguna canoa que los lleve a la primera vuelta. En el PH tenemos absoluta certeza de que somos una coalición de centro-izquierda. El centro es la historia de mi vida, yo empecé en el Nuevo Liberalismo.

Hasta hace unos días las otras coaliciones no estaban claras, ¿cómo las ve?

A los incautos les parece nueva la coalición de la vieja política. Vaticino que estarán allí todos los partidos decrépitos y cómplices del fracaso de Duque. Es lo más rancio de la politiquería que vamos a derrotar en marzo de 2022.

Varias declaraciones del registrador Vega no han caído bien en el PH. ¿Para usted hay garantías necesarias en la campaña?

Nos reunimos con el registrador y adelantaremos auditorías para garantizar que el software no sea manipulado. Sin embargo, el fraude no está allí, sino en la compra masiva de votos con la eliminación de la Ley de Garantías.

Si no se concreta su aspiración, ¿piensa repetir en el Congreso?

Me encantaría que Petro fuera mi vicepresidente. Sería una fórmula desde el liberalismo y el progresismo que garantizaría el cambio real y el compromiso con la paz que construimos durante 12 años.

Se especuló sobre la inclusión de Gloria Arizabaleta, su excónyuge, en la lista del PH. ¿Es cierto?

Eso es basura desinformada. El PH no ha informado sobre sus listas y ese ruido salió de la izquierda radical que tiene cientos de candidatos y poquitos votos. Son personajes que no defienden el cambio, sino aspiraciones al Congreso, y son en su mayoría influenciadores que no han hecho nada por el país.

¿Cuáles serían las banderas de un eventual gobierno suyo?

Primero, la paz completa. Segundo, resolver de manera inteligente la maldición del narcotráfico. Tercero, la transición energética, Colombia no puede seguir viviendo del petróleo y del carbón. Y lo más importante, el cambio en el modelo económico.

¿Y de qué viviría Colombia?

De lo que sabemos: producir alimento para el mundo, agroindustria y turismo. No se hace agroindustria sin industriales y no se hace turismo sin empresarios.

¿Cuál es su evaluación del gobierno Duque?

No hay gobierno. Lo que hay es un grupo de ineptos que cambiaron su ignorancia por arrogancia y que ha significado la destrucción no solo de la paz que prometieron hacer trizas, sino de la seguridad.

¿Ve necesaria una reforma a la Policía?

Reformaría la Policía y además crearía un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Y claro, el Ministerio de Defensa será el de la defensa en el campo, las fronteras, los mares y los ríos. No habrá el problema del conflicto armado, porque lo voy a resolver por la solución dialogada.

¿Su posición sobre el aborto?

Soy médico y estoy entrenado para salvar vidas. Durante 23 años recibí la tragedia de mujeres humildes que, por la prohibición, terminaban abortando de forma clandestina y muriendo, porque las ricas van al ginecólogo. A la tragedia de la interrupción del embarazo no permito que se le sume meter a la cárcel a la mujer. Está claro que hay que despenalizar el aborto.

¿Y sobre eutanasia?

La gente tiene derecho a decidir. Es increíble este país donde al que quiere vivir lo matan y al que quiere morir se lo prohíben.

¿Cuál sería su hoja de ruta en el tema de cultivos ilícitos?

La guerra contra las drogas es una guerra externa, hipócrita, fracasada y perdida, en la que Colombia pone los muertos y los consumidores ponen la nariz. Vamos a resolver el problema del narcotráfico regulando el mercado e invertiendo los millones que se pierden en el veneno del glifosato y la erradicación forzosa en la prevención.

¿Y en cuanto a las tierras?

Acá importamos arroz, fríjol y maíz, mientras los campesinos están en la miseria. Hay 43 millones de hectáreas fértiles y solamente 6 millones producen comida. Hay que poner a producir la tierra, dar vida digna a los campesinos y colonizar los mercados de la mano de empresarios.

¿Promovería la regulación del cannabis recreativo en adultos?

No tengo una propuesta, sino hechos concretos. Soy el autor de la ponencia que despenaliza el uso del cannabis medicinal y llevo 25 años diciendo que la prohibición es el crimen.

Hace cinco años se firmó el Acuerdo de Paz, del que hizo parte del equipo negociador. ¿Qué relevancia le dará a la implementación?

Este no es un acuerdo que hicimos para las FARC, sino para los colombianos. Es el único acuerdo que tiene un capítulo étnico y contempla una paridad de género real. Ahora seremos todos los que marcaremos en el PH el camino de la paz completa.

¿Impulsaría la idea de desmontar el Esmad?

Hay diferencias entre el centro y la izquierda, que son las que permiten el equilibrio. Esa es una. Todos los países tienen un escuadrón antidisturbios, pero no puede ser un escuadrón de asesinos contra los jóvenes y con armas letales.

¿Ve necesaria una reforma a la justicia?

Claro que hay que hacerla y tiene que ser más transparente en la manera como llegan a ella a través de una carrera judicial respetable los altos magistrados. La puerta oscura del Consejo de la Judicatura, que nadie sabe cómo hace para seleccionar unas listas de elegibles a los cargos de las altas cortes hay que modificarla. Creo en la cooptación y creo en las cortes vitalicias totalmente independientes de la política.