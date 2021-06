“Me parece un imponderable ético pedir perdón”: Emiro Ropero, exjefe de las Farc

Emiro Ropero, excombatiente de las Farc conocido en la guerra como Ruben Zamora, pidió perdón a las víctimas de secuestro en el acto de reconocimiento de ese delito por parte de la exguerrilla ante la Comisión de la Verdad. “Tengo que decir que cuando recibí las primeras imágenes de las muestras de supervivencia de los prisioneros de guerra me impactó ver cadenas y cercas, me parecía horroroso de verdad. Y eso me hizo pensar en la necesidad de pasar la página del conflicto”, recordó e hizo un llamado al Estado y los actores armados a continuar la búsqueda de la reconciliación y la paz.