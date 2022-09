“Me pareció desafortunada”: Rafael Nieto sobre reunión Petro-Uribe

Rafael Nieto hace parte del uribismo que vio con malos ojos la segunda reunión entre el presidente Petro y el expresidente Uribe. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Un sector del Centro Democrático desaprobó la reunión que sostuvo esta semana el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe y que resultó en una serie de mensajes que, para algunos de esas toldas, fueron mal comunicados. Por ejemplo, con la afirmación de que el Centro Democrático apoyaría de forma parcial la reforma tributaria de Petro, que luego fue desmentida por el senador Miguel Uribe, quien asistió al encuentro.

Quizá unas de las palabras más duras sobre ese encuentro y sobre el papel del expresidente Uribe fueron las que pronunció Rafael Nieto Loaiza, que ministro del Interior y de Justicia del líder natural del Centro Democrático.

Nieto Loaiza dijo en Caracol Radio que la reunión entre Petro y Uribe fue “desafortunada”: “No me gustó, me pareció desafortunada y equivocada en el mensaje de fondo. Me parece que después de las marchas del lunes, que no eran uribistas, el mensaje de la reunión de Petro con Uribe es equívoco”.

Asimismo, comentó en la emisora que la rueda de prensa que dio el Centro Democrático luego de la reunión fue confusa y sumó a la indisposición del sector que no estuvo de acuerdo con ese espacio.

“Creo que se dijeron algunas cosas en la rueda de prensa que fueron en mi opinión erradas. Por ejemplo, algo que después se corrigió, parecía que el Centro Democrático iba a apoyar la propuesta de la reforma tributaria de Petro. Eso correspondía también a las declaraciones que dio el ministro del Interior. Miguel Uribe comentó después que eso no era verdad”, agregó.

Entre sus declaraciones más fuertes está en la que señaló que Uribe, fundador del partido y una de las figuras políticas más importantes de Colombia en los últimos 20 años, no debería ser el único líder de la colectividad.

“Yo respeto y quiero mucho al expresidente. Me parece que hizo un trabajo magnífico en su primer Gobierno. Ahora, creo que se ha equivocado y de manera reiterada. Creo que Uribe no debe ser el vocero de la oposición. Eso es lo que quiere la izquierda para jugar con el desprestigio”, relató en Caracol Radio, aclarando que esta apreciación suya es una que le ha compartido personalmente al exprimer mandatario.

