“Me preocupa el fanatismo de algunos ministros”: Miguel Uribe sobre el nuevo gabinete

En la segunda entrega de “Primíparos en el Congreso”, Miguel Uribe, el nuevo del Centro Democrático. Foto: El Espectador

Miguel Uribe Turbay se ha graduado como uno de los históricos opositores de Gustavo Petro. Fue uno de los concejales que más cuestionó su gobierno, cuando este fue alcalde de Bogotá. Luego, como uno de los secretarios de Enrique Peñalosa, también tuvo algunos choques con él a través de redes sociales. Ahora, con Petro en la Presidencia, revalida esa postura, aunque recalca que no hará una oposición pasional, sino que se enfocará en controvertir lo perjudicial y apoyar lo que pueda resultar beneficiosos para el país.

A pesar de su juventud, 36 años, Uribe ha ostentado importantes cargos públicos: ya fue concejal y estuvo en el gabinete de Enrique Peñalosa, en su segundo mandato en la capital. Ahora, en 2022, dio el salto al Legislativo. Su candidatura al Senado fue más que exitosa, logró la votación más alta del 13 de marzo, con poco más de 223.000 votos. Este apoyo popular lo ha ungido como una de las caras más visibles de la oposición, a pesar de que es un recién llegado al Capitolio Nacional. Por eso, hace parte de la segunda entrega de “Primíparos en el Congreso”.

¿Por qué ser de los pocos rostros conocidos de la oposición que asistieron a la posesión de Gustavo Petro? ¿Está marcando una diferencia frente a otros miembros de su partido?

Varios del partido estuvimos presentes. La razón fundamental es que para defender la democracia hay que respetarla. Además, sirvió para recordar que, si bien estamos solos en el Congreso, representamos a diez millones de colombianos que no votaron por Petro. Y por eso esperamos garantías y no persecución para representar, no solo a los que no votamos por el nuevo presidente, sino a todos los colombianos. Nuestra única intención es hacer una oposición democrática e inteligente, que busque apoyar lo que beneficie a los colombiano y oponerse a lo que los perjudique.

Dice que son la única representación de oposición, ¿y Rodolfo Hernández y su Liga de Gobernantes? Ellos tampoco votaron por Petro...

Desafortunadamente no han asumido el liderazgo de la oposición. Es evidente que los únicos que estamos representando a los diez millones que no votamos por Petro somos nosotros, los del Centro Democrático. Somos la única voz de oposición.

No se le vio en el primer mensaje de la oposición, ¿alguna razón en específico?

El partido escogió a Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Creo que son tres mujeres valiosas de la política, del partido y representan los valores democráticos que defendemos. Y tienen toda la capacidad de haber dado este discurso.

¿Cómo será la oposición que hará desde el Congreso?

Será una oposición democrática e inteligente, dentro de la ley, sin acudir a vías de hecho, bloqueos o disturbios. Será una oposición que apoye lo que les conviene a los colombianos y se oponga a lo que los perjudique. Será con base en hechos y argumentos, nunca con odios o suposiciones. Voy a hacer una oposición convocante, que busque representar a la gran mayoría de los ciudadanos.

Dicen que su llegada al Centro Democrático ha sido tortuosa y que no lo han recibido muy bien...

Cada vez más, el partido se ha venido uniendo. Agradezco a mis compañeros, porque en este momento es donde debemos estar más unidos que nunca para poder ser efectivos y útiles para los colombianos. En mi caso, llegué recientemente al Centro Democrático y creo que di el resultado esperado: saqué la votación más grande al Senado. Eso implica que represento la renovación y una forma nueva de hacer política.

Expertos hablan de que la oposición volvió a recaer en el expresidente Uribe, ¿lo ve así? ¿No han nacido nuevos liderazgos en la derecha para tomar la batuta?

Es evidente que el expresidente Uribe es una figura fundamental en nuestro país. Representa un modelo y visión de Colombia exitosa. Particularmente ha sido defensor de la democracia y la libertad en los momentos de más adversidad. Sin embargo, es claro que hay nuevos liderazgos y yo soy un ejemplo. En el Centro Democrático nos interesa promover la participación de jóvenes y mujeres.

¿Cuáles son las preocupaciones que tiene frente al nuevo gobierno?

Me preocupa que olvide que debe gobernar para el 100 % de los colombianos, no solo para los que lo apoyaron. Segundo, que los cambios que ha propuesto los haga por fuera de la ley, destruyendo la democracia. Tercero, me preocupa que cercenen la libertad en todas sus formas. También me preocupa que persiga a la oposición, al sector productivo y criminalice a la Fuerza Pública. Me preocupa que la intransigencia por cuenta de la ideología evite generar un diálogo constructivo para el país.

¿Qué piensa de los primeros anuncios que ha hecho el presidente Gustavo Petro?

Es paradójico que el cambio que propuso lo pretenda hacer con los mismos que ha criticado toda la vida. Es evidente que gobernará con los mismos que lo han hecho durante años. Este es el resultado de un acuerdo nacional por conveniencia. Por un lado, creo que la luna de miel durará poco, y por otro, que habrá una incoherencia interna por cuenta de este acuerdo. Adicionalmente me preocupa el fanatismo de alguno de los ministros. Es absurdo que la ministra de Trabajo reconozca como un éxito en materia de trabajo y desarrollo empresarial el modelo venezolano, cubano y nicaragüense. Es evidente que allí hay dictaduras que violan permanentemente los derechos humanos y han destruido el sector productivo.

Me preocupa la reforma tributaria, en un momento en que la economía se está recuperando y evidentemente se va a asfixiar a los colombianos y a las clases medias de bajos ingresos, sin siquiera hacer un ejercicio de austeridad o eficiencia. Es un error que tenga impuestos regresivos y un fatal impuesto a la vejez al gravar las pensiones. Me parece que es un error que no entiendan en el momento histórico en el que estamos. Sin duda el crecimiento económico debe traducirse en desarrollo social, pero esta reforma va a hacerle daño a todos los colombianos.

¿Y cómo debería ser esa reforma tributaria para usted?

El Gobierno debería estar centrado en tres áreas: primero, generar austeridad, ahorro y eficiencia; segundo, luchar contra la corrupción; y tercero, buscar mecanismos para aumentar la inversión y la productividad. No necesitamos cobrar más impuestos si se hace lo que digo.

¿Cómo ve el restablecimiento de las relaciones con Venezuela?

Hay que recordar que el gobierno colombiano abrió la frontera hace más de un año. Sin embargo, la ausencia de relaciones diplomáticas había evitado la apertura total por parte de Venezuela. Tengo que decir que reconozco y considero que es valioso para los colombianos el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Pero quiero dejar claro que una cosa es el restablecimiento de las relaciones para favorecer a toda nuestra población en la frontera y otra muy distinta es reivindicar la dictadura violadora de derechos humanos que ha generado una crisis política, económica y social en Venezuela. Es decir, estoy de acuerdo con establecer relaciones para proteger a nuestros comerciantes, abrir mercados y reunir familias, pero estoy completamente en contra de que las relaciones diplomáticas sean usadas como un mensaje política para reafirmar una dictadura que tanto daño ha hecho.

¿Le sorprendió la postura conciliadora que asumió Gustavo Petro tras la victoria y en estos últimos días?

Yo no creo que Gustavo Petro tenga una postura conciliatoria, tiene una posición estratégica: crear un gran acuerdo por conveniencia, que le permita tener la gobernabilidad para impulsar sus reformas. Eso será la causa de desintegración de su gobierno muy pronto, porque habrá choques entre los distintos sectores ante la incoherencia. Hay personas en su partido que hablan del cuento del socialismo del siglo XXI y que Gustavo Petro es uno de sus representantes, ¿comparte esa creencia?

Negar las posturas socialistas de Gustavo Petro es imposible. Sin embargo, creo que es fundamental hacer una oposición que se centre en los hechos, anuncios y argumentos del nuevo gobierno.

El expresidente Uribe habló de apoyar los proyectos de gobierno que sean para el bienestar del país. ¿Hay algunos proyectos de los radicados que vayan a apoyar?

Efectivamente estamos dispuestos a apoyar los proyectos que convengan a los colombianos, sin esperar nada a cambio. Nuestro único interés es construir un mejor país. Estamos esperando el 100% de los proyectos para analizarlos. En donde encontremos algo que beneficie a los colombianos, lo apoyaremos.

¿Qué piensa de que uno de los temas principales del discurso presidencial haya sido la despenalización de la droga?

Es completamente irresponsable proponer legalizar la cocaína. Por una parte, no depende exclusivamente de Colombia. Si lo hiciéramos, tendríamos sanciones infinitas de los países que hoy la ven como el veneno que es. Tendríamos problemas en relaciones diplomáticas y en las visas. El comercio internacional se vería afectado. Es mentira que la legalización vaya a acabar la violencia en el país. Va a mantenerse activa mientras haya un mercado negro y servirá de financiación para los mayores deforestadores, los asesinos de líderes sociales y Fuerza Pública, y del crimen organizado.

¿Ve viable la paz total pregonada por el nuevo gobierno?

Creo que la paz total, como hoy está propuesta, pavimenta el camino hacia la impunidad total. Es totalmente injusto con los colombianos que se premie nuevamente a los victimarios y se abra la compuerta para que cualquier tipo de criminal se someta a beneficios judiciales. Es evidente que no hablamos de guerrillas con postulados ideológicos o políticos. Al contrario, hablamos de terroristas y narcotraficantes que su único fin es delinquir.

¿Incluye allí al Eln?

Por supuesto.

¿Cuál será su agenda en el Congreso?

Una que apunte a generar austeridad. Buscaremos hacer una defensa absoluta de la democracia, de la independencia de poderes y la libertad. Buscaremos defender al sector productivo y la generación de empleo. Promoveremos la austeridad, el ahorro, la eficiencia en el gasto y todos los esfuerzos para la lucha contra la corrupción. Apoyaremos a la Fuerza Pública y buscaremos fortalecerla, en el marco de un activo estratégico en contra de la criminalidad. Buscaremos generar empleo para mejorar el bienestar social y acabar con la pobreza en Colombia. Una prioridad para nosotros será defender la Constitución y evitar que este gobierno se aferre al poder.

Ya que usted fue concejal de Bogotá y fue secretario del distrito, ¿alguna propuesta en específico para la capital?

Seguiré siendo un defensor de Bogotá. Promoveré un capítulo exclusivo para Bogotá en el Plan Nacional de Desarrollo para garantizar las inversiones que necesita la ciudad para seguir desarrollándose. Desde el Congreso haré control político a Bogotá sobre el plan de ordenamiento territorial y las inversiones que la ciudad requiere.

Usted hablaba de que se reconocen pocos en el Congreso, ¿cómo sacar adelante una agenda con una bancada de gobierno que los supera de forma avasalladora?

Necesitamos construir puentes con fuerzas diferentes, unas más cercanas que otras. Si bien somos pocos, no podemos aislarnos. Hoy representamos a la mitad del país y necesitamos el respaldo de los colombianos, los medios y la academia.

Ustedes pasaron de inmediato de ser partido de gobierno a oposición, ¿les hizo mucho daño la presidencia de Iván Duque?

Es injusta la manera en que se ha calificado la presidencia de Iván Duque. Fue víctima de ataques mentirosos y tergiversación. Es innegable que Colombia, de acuerdo a Bloomberg, es el país 12 en materia de superación de la pandemia. Somos el tercer país de la OCDE en materia de reactivación económica. y tenemos más de 36 millones de esquemas de vacunas completos. También dio un apoyo económico a tres millones de familias con Ingreso Solidario. Eso ha sido fundamental para la reactivación que ha tenido el país. Ha sido fundamental el apoyo con matrícula cero. Tercero, la transición energética ha sido impresionante y un ejemplo a nivel mundial.

¿Sienten las garantías necesarias para ser oposición?

Espero que sí, aunque eso lo determinará el tiempo. Espero contar con las mismas garantías que la oposición tuvo en el gobierno pasado.