“Fico” Gutiérrez dijo qué pasará con su elección tras nulidad de personería de “Creemos”

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutierrez, informó qué pasará con su partido “Creemos” y con los gobernantes locales, que se eligieron en los pasados comicios con el aval del movimiento político, luego de que el Consejo de Estado anulara su personería jurídica.

Lo primero que dejó claro el alcalde de la capital antioqueña es que respeta la decisión del alto tribunal, que este 18 de abril, a través de la sección Quinta, anuló la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) con la que le concedió personería jurídica a la colectividad “Creemos” por haber participado dentro de una consulta interpartidista en la que se adhirió a la lista del Centro Democrático en las elecciones del Congreso de 2022.

Con dicho movimiento político, Gutiérrez inscribió ante la Registraduría su candidatura a la Alcaldía de Medellín en 2024. Además de quedarse con la administración de la capital de Antioquia, Creemos obtuvo siete gobernaciones, 43 alcaldías y 150 concejales, diputados y ediles en diferentes regiones del país.

Aunque el movimiento no podrá otorgar avales para las próximas elecciones presidenciales y legislativas de 2026 y pierden la financiación que otorga el Estado a los partidos políticos con personería jurídicaa, quienes llegaron a un cargo público representando a “Creemos” se mantienen en su puesto.

“Hay un tema claro y es que esto no afecta las elecciones anteriores, yo, como alcalde fui elegido por el partido Creemos y no afecta mi elección o la de los miembros de la JAL, concejales, diputados”, indicó Gutiérrez a Caracol Radio. Por su parte, la fuerza política aún no se ha pronunciado.

Con esta nulidad, más la del movimiento de la senadora Clara López “Todos Somos Colombia” y la de Carlos Caicedo “Fuerza Ciudadana”, ahora hay 34 partidos políticos con personería reconocida en Colombia.

