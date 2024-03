Name citó a audiencia el mismo día en que Petro espera reunirse con los paisas

Presidente Gustavo Petro y presidente del Congreso, Iván Name. Foto: Archivo

El presidente del Congreso, Iván Name, citó para este jueves 14 de marzo a los legisladores a audiencia pública en Medellín, el mismo día en que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene una cita pactada con la bancada antioqueña en Casa de Nariño. Hay expectativa por saber a cuál de las dos citas asistirán los congresistas.

“Luego de las dos exitosas audiencias públicas que se cumplieron en Barranquilla y Bucaramanga donde se unieron las voces de la Región Caribe y de Santander respectivamente, ahora el turno le corresponderá a la ciudad de Medellín, Antioquia, este jueves 14 de marzo en el centro de convenciones Playa Mayor”, dijo el presidente en un comunicado.

Después de la intermediación que hizo la directora del Dapre, Laura Sarabia, quedó agendando que el presidente Gustavo Petro recibirá en Palacio a la bancada de Antioquia, con cuyos gobernantes viene presentando fuertes choques por temas relacionados con proyectos de infraestructura y los $3 billones que faltarían para culminarlas, pero que el Gobierno aseguró no daría.

De hecho, entre este martes y miércoles varios senadores y representantes de los diferentes partidos políticos se reunirían para definir quiénes asistirían a la reunión a puerta cerrada con el jefe de Estado y plantearle sus preocupaciones con las vías 4G y el relacionamiento entre el gobierno nacional y departamental.

Aunque el Gobierno Nacional no ha dicho nada oficial, ya algunos congresistas aseguran que la cita presidencial se canceló después del anuncio de Name para no generar malestares, pues han sido evidentes los intercambios de “pullas” entre Petro y el presidente del Congreso.

Una de las personas en indicar que la reunión se cancelaría es Juan Espinal, segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes: “Esperemos que en las próximas horas le digan al representante del Pacto Histórico Alejandro Toro, quien estaba organizando la cita, cuándo será la nueva fecha”.

Espinal, del Centro Democrático, dijo que en la conversación con el presidente esperan expresarle la necesidad de culminar las vías 4G y saber qué planes e inversiones tiene pensado el presidente para el departamento.

“No hemos visto reflejado Antioquia en algún plan estratégico, las vías 4G por ejemplo. Por eso, hemos tenido, como dijo el expresidente Álvaro Uribe, que sumar a un millón de antioqueños con una donación de un millón de pesos cada uno para finalizar las vías que son nacionales”, dijo el representante.

