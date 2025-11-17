Gobierno Petro sortea presiones por bombardeos en Guaviare y giro en política de seguridad

El presidente Gustavo Petro ha respaldado las declaraciones del ministro de Defensa Pedro Sánchez.
Foto: Cortesía Presidencia
El bombardeo ordenado el pasado 10 de noviembre por el presidente Gustavo Petro en Calamar (Guaviare), que dejó 20 muertos, entre ellos siete menores de edad, puso al país a mirar por el espejo retrovisor y le recordó las acciones militares que ordenó en 2019 el entonces presidente Iván Duque sobre campamentos de las disidencias de las Farc en Caquetá, en el que ocho adolescentes murieron. Ahora es el gobierno de Gustavo Petro el que enfrenta una ola de críticas; no solo de la oposición, sino también desde sus propias filas y de organismos...
Por María José Barrios Figueroa
Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más