Gobierno Petro sortea presiones por bombardeos en Guaviare y giro en política de seguridad

El presidente Gustavo Petro ha respaldado las declaraciones del ministro de Defensa Pedro Sánchez. Foto: Cortesía Presidencia

El bombardeo ordenado el pasado 10 de noviembre por el presidente Gustavo Petro en Calamar (Guaviare), que dejó 20 muertos, entre ellos siete menores de edad, puso al país a mirar por el espejo retrovisor y le recordó las acciones militares que ordenó en 2019 el entonces presidente Iván Duque sobre campamentos de las disidencias de las Farc en Caquetá, en el que ocho adolescentes murieron. Ahora es el gobierno de Gustavo Petro el que enfrenta una ola de críticas; no solo de la oposición, sino también desde sus propias filas y de organismos...