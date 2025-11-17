Logo El Espectador
Política
Gobierno Petro sortea presiones por bombardeos en Guaviare y giro en política de seguridad

Mientras el presidente Gustavo Petro ha justificado su orden de bombardear a las disidencias como “necesaria”, desde la comunidad internacional y órganos de control han exigido a las Fuerzas Armadas proteger y evitar la muerte de menores de edad. Con una moción de censura anunciada contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el Ejecutivo se enfrenta a un panorama incierto.

María José Barrios Figueroa y Gustavo Montes Arias
17 de noviembre de 2025 - 01:23 a. m.
El presidente Gustavo Petro ha respaldado las declaraciones del ministro de Defensa Pedro Sánchez.
Foto: Cortesía Presidencia

El bombardeo ordenado el pasado 10 de noviembre por el presidente Gustavo Petro en Calamar (Guaviare), que dejó 20 muertos, entre ellos siete menores de edad, puso al país a mirar por el espejo retrovisor y le recordó las acciones militares que ordenó en 2019 el entonces presidente Iván Duque sobre campamentos de las disidencias de las Farc en Caquetá, en el que ocho adolescentes murieron. Ahora es el gobierno de Gustavo Petro el que enfrenta una ola de críticas; no solo de la oposición, sino también desde sus propias filas y de organismos...

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 12 minutos
Duque disparaba a campamentos con niños porque eran máquinas de guerra y asesinó y torturó a miles de jóvenes. Petro atacó a los bandidos de la Junta del Narcotráfico. No confundan. Este gobierno no usa las armas contra los civiles como Uribe y Duque a toda hora
ART RT(16144)Hace 16 minutos
Petro caos, corrupción y muerte
Carlos (63194)Hace 43 minutos
Petro y la izquierda lapidaron a Duque cuando aparecieron guerrilleros menores muertos en los bombardeos, tildándolo de asesino de niños. Ahora que irá a decir la hipócrita izquierda?
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 1 hora
Doble Surtifruver David Racero: Cuando algo similar fue realizado por el gobierno Duque, petro se desgarraba las vestiduras. Ahora que lo hace él está bien.
