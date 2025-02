López y Samper, aliados de Petro, salieron en defensa del metro de Bogotá

La senadora del Pacto Histórico Clara López y el expresidente liberal Ernesto Samper, aliados del presidente Gustavo Petro, salieron en defensa de los avances de las obras del metro de Bogotá. Foto: Archivo Particular

En la medida en que se van dando avances en torno al Metro de Bogotá, en medio de las polémicas que lo han rodeado y los dardos constantes que el presidente Gustavo Petro y varios de sus adeptos lanzan contra la obra, personas muy cercanas a la Casa de Nariño y defensores acérrimos del proyecto progresista salieron públicamente a de defender lo que se ha hecho en la capital del país.

Los dos líderes de izquierda que estuvieron recorriendo las obras y las defendieron en sus redes fueron el expresidente Ernesto Samper y la senadora del Pacto Histórico Clara López, quienes publicaron videos haciendo referencias positivas al Metro.

“Aunque siempre apoyé un metro subterráneo, respaldo y veo esta obra con ilusión porque es un sueño hecho realidad que saldará la deuda histórica con los bogotanos. Felicito al consorcio chino por su eficiencia y cumplimiento, China es sin duda un aliado clave para América Latina”, precisó Samper.

“Me da cierta nostalgia pensar que el metro pudo haber sido subterráneo, pero hoy la obra avanza y debemos apoyarla para que culmine lo más pronto posible”, añadió López.

Estas expresiones contrastan con las que también en las últimas horas ha lanzado el presidente Petro, quien en –en una vía diferente de las expresada por estos dos aliados suyos– insistió en que, según él, la obra debería tener otro sentido.

En efecto, luego de decir que “el metro elevado no le sirve a Bogotá”, el jefe de Estado agregó que –desde su óptica– se deberían revisar otras alternativas.

“Si los estudios muestran que una vez terminada la obra, en vez de disminuir los tiempos de viaje en la ciudad, estos van a aumentar, ¿cuál es su sentido?”, cuestionó el mandatario.

Y el acalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ha defendido los avances de la obra en diversos escenarios, sacó un video en el que le hace varias precisiones al presidente Petro sobre varias afirmaciones que ha hecho, entre ellas algunas sobre el metro.

“Se equivoca, presidente. El metro que no le sirve a Bogotá es que el que no existió por más de 80 años, el metro que no pasó de renders. Este es el primer metro que la ciudad ve construyéndose y que se está haciendo realidad. Claro que le va a servir a Bogotá”, dijo el alcalde de Bogotá.

En todo caso, la Casa de Nariño junto a otros de sus seguidores notificaron que, precisamente en un año prelectoral, avanzaron más fuerte en sus críticas contra la obra. Por su lado, el alcalde y quienes lo apoyan mantendrán si línea de defensa al proyecto.

