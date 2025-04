Así fue el choque entre Polo Polo, Carrascal y Pizarro por ausentismo en el Congreso

Miguel Polo Polo, María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro. Foto: Archivo Particular

Un trino del representante Miguel Polo Polo desató una nueva batalla entre voces del oficialismo y la oposición que ha escalado a un duro cruce de mensajes cargados de descalificaciones y acusaciones entre los protagonistas. Todo inició cuando el congresista, señalado por algunos integrantes del Pacto Histórico de ser uno de los que menos asiste a las sesiones de la Cámara, respondió señalando que son tres integrantes de la bancada de Gobierno las que se llevan el título de “reinas del ausentismo” en esa corporación.

“Ya que está tan de moda hablar del ausentismo parlamentario, acá les mostramos las reinas del ausentismo en la cámara (todas del Pacto Histórico): María del Mar Pizarro con 54 faltas, Carmen Ramírez con 53 faltas, Mafe Carrascal con 41 faltas (...) Hay que aclarar que todo esté tiempo al que faltaron, se les pagó”, dijo Polo Polo en su cuenta de X.

Ya que está tan de moda hablar del ausentismo parlamentario, acá les mostramos las reinas del ausentismo en la cámara (TODAS del Pacto Histórico)



#1 María del Mar Pizarro con 54 faltas

#2 Carmen Ramírez con 53 faltas

#3 Mafe Carrascal con 41 faltas



Teniendo en cuenta que al… pic.twitter.com/n1QHc5ye3c — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) April 9, 2025

Una de las primeras en responder a los señalamientos fue la representante Pizarro, quien habló de “violencia de género” y “violencia política” por parte de Polo Polo, pues, según explicó, el congresista opositor ignoró decir que ella se ausentó de varias sesiones por su embarazo, el cual incluso fue de alto riesgo.

“Creo que usted se pudo haber dado cuenta de mi estado de embarazo, ah no, verdad que usted es el que no va a trabajar. Yo tengo mis excusas, ¿Cuál es la suya para no trabajar? (...) Lo invito a que vea mis informes de gestión y por lo menos lea, algo que no hace con los proyectos de ley, que he sido una de las parlamentarias más aplicadas y responsables del Congreso”, señaló Pizarro.

Aunque usted seguramente ya lo sabe le cuento al país. Yo tuve en embarazo de alto riesgo, con 3 intentos de aborto y 4 meses de incapacidad y hospitalización con sus excusas médicas tramitadas. Creo que usted se pudo haber dado cuenta de mi estado de embarazado, ah no, verdad… https://t.co/OYoiU0cSRZ pic.twitter.com/gC9NvX9XjK — María del Mar Pizarro (@delmarpizarro) April 9, 2025

La representante recibió el respaldo de varias voces del Congreso, incluida su hermana y senadora María José Pizarro. “Sus ausencias están más que justificadas. Exponerla públicamente es !VIOLENCIA POLÍTICA! No tenemos porqué dar explicaciones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas íntimas para defendernos de este tipo de ataques mezquinos. Los debates son sobre las ideas, nunca sobre las personas y sus vivencias de carácter privado”, dijo en un mensaje en el que también respaldó a la representante Carrascal.

Tanto @delmarpizarro como @MafeCarrascal estuvieron embarazadas y ninguna pudo gozar de su licencia de maternidad. María del Mar, además, tuvo un embarazo de alto riesgo, por lo que sus ausencias están más que justificadas. Exponerla públicamente es !VIOLENCIA POLÍTICA!



No… https://t.co/URoUTFavr0 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) April 10, 2025

Esta última también respondió directamente en sus redes y le dijo a Polo Polo que en su rol solo se ha dedicado a “armar polémicas, pero a la hora de la verdad, brillas por tu ausencia”. Y agregó que “yo he estado trabajando arduamente en muchos proyectos, entre ellos, fui coordinadora ponente de la Reforma Laboral. Estos datos son solo para la pasada legislatura, en la cual estuve embarazada. ¿Y tú? Cuéntame qué has hecho”.

Por otra parte, Karmen Ramírez Boscán le recordó a Polo Polo que ella es la representante de los colombianos en el exterior y que, además de su gestión en otros países, también estuvo enferma en varias oportunidades y siempre ha justificado sus ausencias ante la mesa directiva de la Cámara. Además de las duras respuestas contra el representante, las integrantes del Pacto Histórico compararon las cifras de sus gestiones con las de Polo Polo y lo señalaron de tener pocos proyectos de ley, audiencias y proposiciones presentadas.

