Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Uribe Vélez dio el “okey” para sacar a Uribe Londoño de las presidenciales: 48 horas de tensión

Miguel Uribe Londoño pasó de ser cofundador del Centro Democrático y de tener línea directa con el expresidente Álvaro Uribe Vélez a ser separado de la contienda presidencial. Su nombre genera resistencia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
02 de diciembre de 2025 - 01:16 a. m.
Tensión en el Centro Democrático por la expulsión de Miguel Uribe Turbay, aprobada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Tensión en el Centro Democrático por la expulsión de Miguel Uribe Turbay, aprobada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Archivo Particular

Solo se necesitaron 48 horas para que, con el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático decidiera sacar a otro de los precandidatos que estaban en contienda por tener el guiño de la colectividad para llevar las banderas de este partido de oposición a las consultas presidenciales de marzo.

Se trata de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, quien había generado cierta resistencia dentro de los otros aspirantes desde el momento de su ingreso, y a quien las reiteradas faltas a citas convocadas...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Álvaro Uribe

Miguel Uribe Londoño

Centro Democrático

Álvaro Uribe Vélez

María Fernanda Cabal

Paola Holguín

Paloma Valencia

Gabriel Vallejo

 

micorriza(d243q)Hace 31 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿generales infiltrados?¿"encuestas"... sondeos amañados?
micorriza(d243q)Hace 45 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿generales infiltrados?
Giovanni(38945)Hace 1 hora
Jajajaja… que parranda de payasos!… y el cantante lírico es el que toma las banderas… jajajaja… la oposición da pena ajena… y el director de orquesta tiene un hermano condenado por asesino y el mismo está condenado por corrupto pero lo exoneran a pesar de todas las pruebas… que payasada de país…
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.