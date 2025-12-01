Uribe Vélez dio el “okey” para sacar a Uribe Londoño de las presidenciales: 48 horas de tensión

Tensión en el Centro Democrático por la expulsión de Miguel Uribe Turbay, aprobada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Archivo Particular

Solo se necesitaron 48 horas para que, con el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático decidiera sacar a otro de los precandidatos que estaban en contienda por tener el guiño de la colectividad para llevar las banderas de este partido de oposición a las consultas presidenciales de marzo.

Se trata de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, quien había generado cierta resistencia dentro de los otros aspirantes desde el momento de su ingreso, y a quien las reiteradas faltas a citas convocadas...