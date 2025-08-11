No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Miguel Uribe: el impacto de un magnicidio que puso fin a 14 años de acción política

Falleció este 11 de agosto tras permanecer 65 días en la Fundación Santa Fe luego de un ataque sicarial perpetrado en Bogotá. Este es el perfil del senador y precandidato y las huellas que el crimen deja en varios frentes para Colombia.

Daniel Valero
12 de agosto de 2025 - 02:15 a. m.
Miguel Uribe Trubay (1986-2025)
Miguel Uribe Trubay (1986-2025)
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

“Es una derrota”. En esas 12 letras se resume para Colombia y su democracia lo que significa que luego de 25 años el país volviera a ser testigo del magnicidio de un político en plena campaña; en un acto proselitista. Y eso, precisamente, quedó confirmado después de los 65 días que pasaron entre el día del atentado en el occidente de Bogotá y este 11 de agosto, cuando se hizo público el fallecimiento del precandidato y senador Migue Uribe Turbay.

Las tres palabras son del presidente Gustavo Petro. La tragedia es de toda Colombia. El ataque...

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
