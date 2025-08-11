Miguel Uribe: el impacto de un magnicidio que puso fin a 14 años de acción política

Miguel Uribe Trubay (1986-2025) Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

“Es una derrota”. En esas 12 letras se resume para Colombia y su democracia lo que significa que luego de 25 años el país volviera a ser testigo del magnicidio de un político en plena campaña; en un acto proselitista. Y eso, precisamente, quedó confirmado después de los 65 días que pasaron entre el día del atentado en el occidente de Bogotá y este 11 de agosto, cuando se hizo público el fallecimiento del precandidato y senador Migue Uribe Turbay.

Las tres palabras son del presidente Gustavo Petro. La tragedia es de toda Colombia. El ataque...