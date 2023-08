“Siendo senador no me han pagado un solo centavo de gasolina”: Miguel Uribe

Integrante del Centro Democrático durante la moción de censura al ministro de Defensa Iván Velásquez en el Congreso de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El congresista Miguel Uribe aseguró en la mañana de este miércoles que nunca ha recibo subsidio para el pago de la gasolina mientras ha ocupado su cargo en el Legislativo. “Siendo senador no me han pagado un solo centavo de gasolina. Eso no es cierto. Siendo senador he pagado con mis ingresos propios el 100% de mi esquema de seguridad”, aseguró el legislador del Centro Democrático.

Uribe se refirió a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien afirmó en un primer momento que el senador recibió bonos de gasolina en 2018. Más adelante, en el listado que conoció El Espectador con los nombres de los congresistas que han recibido este subsidio, Uribe aparece como beneficiario en 2022.

“No sé si el director de la UNP está mintiendo o siendo impreciso, pero lo que es evidente es que sale un funcionario del gobierno a buscar proteger a sus aliados a costa de perseguir a quienes lo estamos enfrentando”, dijo Uribe en entrevista con W Radio.

Todo el debate empezó en medio del debate para la reducción del salario de los congresistas el pasado martes, en el que Uribe aseguró que había varios parlamentarios recibían bonos de gasolina mensuales para su movilidad. En su intervención, el senador no hizo mención a los miembros de su partido, aunque en el listado que se dio a conocer más tarde aparecen congresistas del Centro Democrático como María Fernanda Cabal, Juan Felipe Corzo y Carlos Edward Osorio.

En diálogo con este diario, Rodríguez, denunció que en 2023 hay 16 congresistas que reciben el subsidio, aunque varios no pertenecen a ningún grupo de especial protección como el Partido Comunes o las curules de paz. Este año, los bonos de combustible costarían $135 millones. “Estamos investigando los casos. Lo que puedo decir es que bajo mi mandato no se ha firmado un solo subsidio y los que están otorgados vienen desde la administración pasada”.

